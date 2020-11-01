Директор магазина в городе Příbram

• Организационная и распорядительная функция
• Ведение оперативного учета поступления и реализации товарно-материальных ценностей
• ответственность за соблюдение процедур в соответствии с внутренними настройками
• управление и развитие команды сотрудников
• Обеспечение наличия в магазине необходимого количества товара
• Обеспечение сохранности товарно-материальных и денежных ценностей
• Общение с покупателями (по мере необходимости)
• несколько лет опыта работы на лидирующих позициях в оптовой или розничной торговле
• мотивация и чувство к ведению бизнеса в оптовой или розничной торговле
• высокий уровень ответственности
• опыт управления сотрудниками
• знание законодательных и правовых документов в области торговли;
• правил ведения и хранения документации в организации
высшее экономическое образование
• Заработная плата 24000-30000 крон
• Вознаграждение по достигнутым результатам
• Талоны на питание
• Скидки на покупки в магазине
• Обучение и повышение Вашей квалификации за наш счет
Старт работы с 01.11.2020
Только официальное пребывание на территории ЧР (ПМЖ, гражданство).
Наталья
planeta174@seznam.cz