Главный бухгалтер / бухгалтер в единственном числе

В обязанности будет входить: - Ведение бухгалтерского учета - Начисление заработной платы - Сдача налоговых деклараций, НДС - Контроль дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам - Оформление кадровых документов

Требования

Для работы у нас вам понадобится:

- Уверенные знания чешского языка

- Опыт работы на позиции главного бухгалтера / бухгалтера в единственном лице от 3 лет