Главный бухгалтер / бухгалтер в единственном числе

В компанию занимающуюся продажей запасных частей в ЕС требуется бухгалтер.
В обязанности будет входить:
- Ведение бухгалтерского учета
- Начисление заработной платы
- Сдача налоговых деклараций, НДС
- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам
- Оформление кадровых документов
Для работы у нас вам понадобится:
- Уверенные знания чешского языка
- Опыт работы на позиции главного бухгалтера / бухгалтера в единственном лице от 3 лет
Мы предлагаем:
- Работа в стабильной компании, являющейся частью международного холдинга
- Официальное трудоустройство.
Андрей
a.v.kolesnik@seznam.cz