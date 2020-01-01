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Бухгалтер
Huge Media s.r.o.
Praha 3

Главный бухгалтер / бухгалтер в единственном числе

Размещено Сегодня 12:43
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
ЧС Аутолада
Описание

В компанию занимающуюся продажей запасных частей в ЕС требуется бухгалтер.

В обязанности будет входить:
- Ведение бухгалтерского учета
- Начисление заработной платы
- Сдача налоговых деклараций, НДС
- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам
- Оформление кадровых документов

Требования

Для работы у нас вам понадобится:
- Уверенные знания чешского языка
- Опыт работы на позиции главного бухгалтера / бухгалтера в единственном лице от 3 лет

Условия

Мы предлагаем:
- Работа в стабильной компании, являющейся частью международного холдинга
- Официальное трудоустройство.

Контакты:

Андрей

a.v.kolesnik@seznam.cz



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