Водитель - курьер

Набираем водителей в нашу команду для доставки заказов на личном автомобиле, скутере, велосипеде, пешком.
Рассматриваем студентов на подработку и на постоянную основу, удобный график, планирование работы рядом с домом.
Смены по 4,6,8 или 12 часов. Заработная плата поступает на карту за отработанные смены в начале следующего месяца.
Форма сотрудничества договорная: IČO (выставляется фактура), DPP,DPČ.
Заработная плата 55 Kč за выполненный заказ, в среднем количество выполненных заказов за час составляет примерно 2,5 . За месяц выходит от 25 000 до 35 000 Kč.
Фирменная куртка и бокс(берется возвратный залог) для доставки заказов предоставляются.
Требования:
Возраст: 21+
Водительское удостоверение кат.В(стаж вождение мин. 1 год)
Мобильный телефон с интернетом 1,5 – 2GB
Ориентация по городу, знание районов Праги
Основы чешского языка
Легальное прибывание в ЧР (ВНЖ, ПМЖ, гражданство, EC, студ. виза)
Внимание:Документы не делаем
По вопросам обращаться: email: akpars@email.cz, t.č.: +420776105124(Whatsapp) Vlad.
Vlad
akpars@email.cz
+420776105124