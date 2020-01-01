Водитель - курьер

Описание

Набираем водителей в нашу команду для доставки заказов на личном автомобиле, скутере, велосипеде, пешком.

Рассматриваем студентов на подработку и на постоянную основу, удобный график, планирование работы рядом с домом.

Смены по 4,6,8 или 12 часов. Заработная плата поступает на карту за отработанные смены в начале следующего месяца.

Форма сотрудничества договорная: IČO (выставляется фактура), DPP,DPČ.

Заработная плата 55 Kč за выполненный заказ, в среднем количество выполненных заказов за час составляет примерно 2,5 . За месяц выходит от 25 000 до 35 000 Kč.

Фирменная куртка и бокс(берется возвратный залог) для доставки заказов предоставляются.

Требования:

Возраст: 21+

Водительское удостоверение кат.В(стаж вождение мин. 1 год)

Мобильный телефон с интернетом 1,5 – 2GB

Ориентация по городу, знание районов Праги

Основы чешского языка

Легальное прибывание в ЧР (ВНЖ, ПМЖ, гражданство, EC, студ. виза)

Внимание:Документы не делаем

По вопросам обращаться: email: akpars@email.cz, t.č.: +420776105124(Whatsapp) Vlad.