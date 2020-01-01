Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.27
USD
23.28
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
04n 7 °C
8dbf47d55be23ad65bf30caf96f953f977de1b44
Этажи
Подобные вакансии
Маркетолог
Этажи
Praha 1

Маркетолог

Размещено 14 октября 11:29
Тип занятости
Полный день
Профессия
Маркетолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
70 000 CZK
Описание

- Высшее образование;
- Опыт работы в маркетинге обязателен;
- Отличные коммуникативные навыки;
- Английский язык на уровне не ниже С1
умение "читать цифры" и работать с аналитикой (работа с большими объемами данных);
- Инициативность и активность;
высокая степень ответственности.

Требования

- Высшее образование;
- Опыт работы в маркетинге обязателен;
- Отличные коммуникативные навыки;
- Английский язык на уровне не ниже С1
умение "читать цифры" и работать с аналитикой (работа с большими объемами данных);
- Инициативность и активность;
высокая степень ответственности.

Условия

Условия работы в компании:
- 5-дневная рабочая неделя: с 8:00 до 17:00/ с 9:00 до 18:00/ с 10:00 до 19:00 (есть возможность несколько дней в неделю работать удаленно);
- Высокая заработная плата;
- Корпоративное обучение (посещение конференций и мастер классов);
- Изучение новых технологий на практике;
- Коллеги, открытые к коммуникациям, которые помогут в работе и адаптации на новом месте;
- Возможность роста и участия в проектной деятельности;
- Возможность релокации в офис в г.Прага.

Контакты:

Донская Марина

Donskaya_mary@mail.ru

+79643212208



Мобильная версия