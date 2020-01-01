Маркетолог

- Высшее образование; - Опыт работы в маркетинге обязателен; - Отличные коммуникативные навыки; - Английский язык на уровне не ниже С1 умение "читать цифры" и работать с аналитикой (работа с большими объемами данных); - Инициативность и активность; высокая степень ответственности.

- Высшее образование; - Опыт работы в маркетинге обязателен; - Отличные коммуникативные навыки; - Английский язык на уровне не ниже С1 умение "читать цифры" и работать с аналитикой (работа с большими объемами данных); - Инициативность и активность; высокая степень ответственности.

Условия

Условия работы в компании:

- 5-дневная рабочая неделя: с 8:00 до 17:00/ с 9:00 до 18:00/ с 10:00 до 19:00 (есть возможность несколько дней в неделю работать удаленно);

- Высокая заработная плата;

- Корпоративное обучение (посещение конференций и мастер классов);

- Изучение новых технологий на практике;

- Коллеги, открытые к коммуникациям, которые помогут в работе и адаптации на новом месте;

- Возможность роста и участия в проектной деятельности;

- Возможность релокации в офис в г.Прага.