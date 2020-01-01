Маркетолог

Тип занятости Полный день Профессия Маркетолог Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 70 000 CZK

Описание - Разработка и реализация маркетинговой стратегии: управление инновациями, разработка/улучшение продуктов и сервисов Компании, развитие бренда, участие в бюджетировании;

- Работа с аналитикой: исследование рынка, конкурентный анализ, исследования потребителя, анализ внутренних бизнес-процессов и показателей, анализ СМИ;

- Формирование инструментов для увеличения конверсии по сделке, стандартов, технологий и способов обслуживания клиентов;

- Работа с партнёрами и подрядчиками (ведение переговоров, обеспечение лучших условий для компании и клиента);

- Взаимодействие с первыми лицами филиалов (директора, топ-менеджеры);

Работа с отделом продаж (обучение, разработка инструментов, совместное планирование).

Требования - Высшее образование;

- Опыт работы в маркетинге обязателен;

- Отличные коммуникативные навыки;

- Английский язык на уровне не ниже С1

умение "читать цифры" и работать с аналитикой (работа с большими объемами данных);

- Инициативность и активность;

высокая степень ответственности.