Маркетолог

- Разработка и реализация маркетинговой стратегии: управление инновациями, разработка/улучшение продуктов и сервисов Компании, развитие бренда, участие в бюджетировании;
- Работа с аналитикой: исследование рынка, конкурентный анализ, исследования потребителя, анализ внутренних бизнес-процессов и показателей, анализ СМИ;
- Формирование инструментов для увеличения конверсии по сделке, стандартов, технологий и способов обслуживания клиентов;
- Работа с партнёрами и подрядчиками (ведение переговоров, обеспечение лучших условий для компании и клиента);
- Взаимодействие с первыми лицами филиалов (директора, топ-менеджеры);
Работа с отделом продаж (обучение, разработка инструментов, совместное планирование).
- Высшее образование;
- Опыт работы в маркетинге обязателен;
- Отличные коммуникативные навыки;
- Английский язык на уровне не ниже С1
умение "читать цифры" и работать с аналитикой (работа с большими объемами данных);
- Инициативность и активность;
высокая степень ответственности.
- 5-дневная рабочая неделя: с 8:00 до 17:00/ с 9:00 до 18:00/ с 10:00 до 19:00 (есть возможность несколько дней в неделю работать удаленно);
- Высокая заработная плата;
- Корпоративное обучение (посещение конференций и мастер классов);
- Изучение новых технологий на практике;
- Коллеги, открытые к коммуникациям, которые помогут в работе и адаптации на новом месте;
- Возможность роста и участия в проектной деятельности;
- Возможность релокации в офис в г.Прага.
Донская Марина
Donskaya_mary@mail.ru
+79643212208