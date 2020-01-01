Финансовый консультант

В связи с активным развитием компании, ищу целеустремлённых людей в свою команду на позицию Консультант в области финансовых услуг.
Предлагаю:
интересную работу и новый опыт, который пригодится практически в любой профессии;
частичную или полную занятость;
возможность самому планировать своё время;
постоянное бесплатное обучение и развитие как профессиональных, так и личностных навыков;
соответствующую оплату, которая превышает средние показатели по рынку;
прекрасные условия для карьерного роста (самые успешные могут занять менеджерскую позицию за несколько месяцев);
офис в привлекательном районе Praha-Karlín;
каждый понедельник корпоративный полуформальный завтрак;
и многое другое!
Ищу людей с амбициями, умеющих ставить цели и добиваться их. Чешский язык минимально на уровне B1. Опыт, возраст и пол не важен, важно желание учиться. Подходит для студентов, молодых мам и даже пенсионеров. Звоните!
Коммуникативность, целеустремлённость, самоорганизованность. Чешский язык минимально на уровне B1.
Работа на процент = ваш заработок зависит только от вас.
Слепокуров Никита Витальевич
slepokurov.nikita@gmail.com
735985896