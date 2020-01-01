Финансовый консультант

Описание

В связи с активным развитием компании, ищу целеустремлённых людей в свою команду на позицию Консультант в области финансовых услуг.

Предлагаю:

интересную работу и новый опыт, который пригодится практически в любой профессии;

частичную или полную занятость;

возможность самому планировать своё время;

постоянное бесплатное обучение и развитие как профессиональных, так и личностных навыков;

соответствующую оплату, которая превышает средние показатели по рынку;

прекрасные условия для карьерного роста (самые успешные могут занять менеджерскую позицию за несколько месяцев);

офис в привлекательном районе Praha-Karlín;

каждый понедельник корпоративный полуформальный завтрак;

и многое другое!

Ищу людей с амбициями, умеющих ставить цели и добиваться их. Чешский язык минимально на уровне B1. Опыт, возраст и пол не важен, важно желание учиться. Подходит для студентов, молодых мам и даже пенсионеров. Звоните!