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Jutap
Praha 5

Набираем мужчин на склад в Праге

Размещено Вчера 12:53
Тип занятости
Полный день
Профессия
Логист, Рабочий склада, Грузчик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
110 CZK
Компания
Jutap
Описание

Требуются мужчины на склад в Праге, Чехия.

Описание работы:
Склад электроники (наушники, телефоны, мелкие различные электро - детали). Комплектация заказов по накладной. Маркировка, сортировка и упаковка товара.
Склад теплый, чистый. Склад находиться Прага - Зличин.

Заработная плата:
110 - 120 крон/час, 6 дней в неделю, 1 выходной день. Рабочий день 12 часов, дневная смена.

Дополнительно:
Официальное трудоустройство. Оплачиваем социальное и медицинское страхование.

Требуются:
- Мужчины

Требуемые документы:
Чешские документы, паспорт ЕС ( ID Card) или воссоединение с семьёй, чешские визы.

Изготовление 3-х месячных рабочих виз.

!!! По биометрии и польской визе не принимаем.

По вопросам, Вы можете связаться с нами по телефону (Viber, WhatsApp) +420727818732

Вакансии бесплатные.

Контакты:

Данил

jutapoffice@centrum.cz

+420727818732



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