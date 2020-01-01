Набираем мужчин на склад в Праге

Описание

Требуются мужчины на склад в Праге, Чехия.

Описание работы:

Склад электроники (наушники, телефоны, мелкие различные электро - детали). Комплектация заказов по накладной. Маркировка, сортировка и упаковка товара.

Склад теплый, чистый. Склад находиться Прага - Зличин.

Заработная плата:

110 - 120 крон/час, 6 дней в неделю, 1 выходной день. Рабочий день 12 часов, дневная смена.

Дополнительно:

Официальное трудоустройство. Оплачиваем социальное и медицинское страхование.

Требуются:

- Мужчины

Требуемые документы:

Чешские документы, паспорт ЕС ( ID Card) или воссоединение с семьёй, чешские визы.

Изготовление 3-х месячных рабочих виз.

!!! По биометрии и польской визе не принимаем.

По вопросам, Вы можете связаться с нами по телефону (Viber, WhatsApp) +420727818732

Вакансии бесплатные.