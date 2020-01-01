Набираем мужчин на склад в Праге

Требуются мужчины на склад в Праге, Чехия.
Описание работы:
Склад электроники (наушники, телефоны, мелкие различные электро - детали). Комплектация заказов по накладной. Маркировка, сортировка и упаковка товара.
Склад теплый, чистый. Склад находиться Прага - Зличин.
Заработная плата:
110 - 120 крон/час, 6 дней в неделю, 1 выходной день. Рабочий день 12 часов, дневная смена.
Дополнительно:
Официальное трудоустройство. Оплачиваем социальное и медицинское страхование.
Требуются:
- Мужчины
Требуемые документы:
Чешские документы, паспорт ЕС ( ID Card) или воссоединение с семьёй, чешские визы.
Изготовление 3-х месячных рабочих виз.
!!! По биометрии и польской визе не принимаем.
По вопросам, Вы можете связаться с нами по телефону (Viber, WhatsApp) +420727818732
Вакансии бесплатные.
Данил
jutapoffice@centrum.cz
+420727818732