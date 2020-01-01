Менеджер по продажам B2B

Чешская компания INFOBUS основана в 2002 году и занимается разработкой ІТ-решений для рынка регулярных перевозок. Нашим продуктом является ПО для перевозчиков и онлайн-сервис по продаже билетов, а партнерами— перевозчики, выполняющие регулярные перевозки пассажиров, агрегаторы, автовокзалы, а также агенты по продажам билетов.
Ищем к команду Менеджера по продажам в сегменте B2B для расширения оборота существующего портфеля, а также привлечения новых партнеров.
- Опыт работы не менее 2-х лет в продажах сложных услуг в сегменте B2B (желательно);
- Знание процесса и техник продаж;
- Умение работать с возражениями, вести переговоры и проводить презентации;
- Способность анализировать информацию и расставлять приоритеты;
- Знание языков (письменно и устно): Русский — С2; Чешский- мин. B2; Английский- B2;
- Легальное пребывание на территории Чешской республики с правом осуществления трудовой деятельности.
- Работа в международной IT-компании, которая является экспертом в своем сегменте деятельности.
- Фиксированный рабочий график с 09:00 до 17:00 (по CET) c пн-пт в комфортном офисе в центре Праги.
- Высокий уровень корпоративной культуры и открытость инновационных идей.
- Работа в соответствии стандартизированных бизнес-процессов и процедур компании.
- Структурированное вхождения в должность: регулярное обучение, обратная связь, поддержка коллег и руководства.
- Профильное обучение: тренинги по программным продуктам и системам, экспертизе области, продажах и коммуникации.
- Официальное трудоустройство.
- Возможность путешествовать со значительными скидками на билеты.
Задачи на должности:
- Работа с действующими партнерами.
- Активный поиск новых партнеров компании, заключение контрактов;
- Продажа пакетных решений действующим и потенциальным партнерам компании;
- Работа с договорной базой и другой документацией (на чешском, русском и английском языках);
- Взаимодействие со всеми отделами компании в целях эффективной работы;
- Постоянное повышение квалификации и обучение;
- Мониторинг и анализ рынка, конкурентов;
- Ведение административного сопровождения бизнес-процессов продаж.
Соломия, Евгения
job@infobus.eu
+420 246 093 242