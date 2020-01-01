Менеджер по продажам B2B

Тип занятости Полный день Профессия Менеджер по продажам Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания INFOBUS

Описание Чешская компания INFOBUS основана в 2002 году и занимается разработкой ІТ-решений для рынка регулярных перевозок. Нашим продуктом является ПО для перевозчиков и онлайн-сервис по продаже билетов, а партнерами— перевозчики, выполняющие регулярные перевозки пассажиров, агрегаторы, автовокзалы, а также агенты по продажам билетов.

Ищем к команду Менеджера по продажам в сегменте B2B для расширения оборота существующего портфеля, а также привлечения новых партнеров.

Требования - Опыт работы не менее 2-х лет в продажах сложных услуг в сегменте B2B (желательно);

- Знание процесса и техник продаж;

- Умение работать с возражениями, вести переговоры и проводить презентации;

- Способность анализировать информацию и расставлять приоритеты;

- Знание языков (письменно и устно): Русский — С2; Чешский- мин. B2; Английский- B2;

- Легальное пребывание на территории Чешской республики с правом осуществления трудовой деятельности.

Условия - Работа в международной IT-компании, которая является экспертом в своем сегменте деятельности.

- Фиксированный рабочий график с 09:00 до 17:00 (по CET) c пн-пт в комфортном офисе в центре Праги.

- Высокий уровень корпоративной культуры и открытость инновационных идей.

- Работа в соответствии стандартизированных бизнес-процессов и процедур компании.

- Структурированное вхождения в должность: регулярное обучение, обратная связь, поддержка коллег и руководства.

- Профильное обучение: тренинги по программным продуктам и системам, экспертизе области, продажах и коммуникации.

- Официальное трудоустройство.

- Возможность путешествовать со значительными скидками на билеты.