Позиция: Проджект менеджер
Требования:
• Опыт работы управляющим.
• Опыт управления коллективом.
• Организаторские навыки, навыки формирования эффективной команды
• Знание языков: чешский, русский, английский.
• Отличные коммуникативные навыки, креативность.
• Способность работать самостоятельно.
• Умение работать с большими объемами информации.
• Высокая степень ответственности за результат своих действий.
Личные качества:
стремление к профессиональному росту, высокая самоорганизованность, ориентация на результат.
Вашими задачами будут:
• Развитие центра
• Набор, контроль и управление персоналом.
• Внедрение и контроль высоких стандартов сервиса.
• Участие в разработке специальных предложений для клиентов.
• Запуск новых направлений бизнеса.
• Разработка и внедрение мотивации персонала.
Резюме присылать на hr@ar-aesthetics.cz
Evgeniy
hr@ar-aesthetics.cz