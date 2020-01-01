Менеджер проекта, Менеджер по персоналу, Менеджер по развитию

Описание

Позиция: Проджект менеджер

Требования:

• Опыт работы управляющим.

• Опыт управления коллективом.

• Организаторские навыки, навыки формирования эффективной команды

• Знание языков: чешский, русский, английский.

• Отличные коммуникативные навыки, креативность.

• Способность работать самостоятельно.

• Умение работать с большими объемами информации.

• Высокая степень ответственности за результат своих действий.

Личные качества:

стремление к профессиональному росту, высокая самоорганизованность, ориентация на результат.

Вашими задачами будут:

• Развитие центра

• Набор, контроль и управление персоналом.

• Внедрение и контроль высоких стандартов сервиса.

• Участие в разработке специальных предложений для клиентов.

• Запуск новых направлений бизнеса.

• Разработка и внедрение мотивации персонала.

Резюме присылать на hr@ar-aesthetics.cz