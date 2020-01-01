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HR менеджер по подбору персонала
workintense
Praha 5

Позиция: Проджект менеджер

Размещено 27 октября 21:34
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер проекта, Менеджер по персоналу, Менеджер по развитию
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
не указана
Компания
AR aesthetics
Описание

Позиция: Проджект менеджер
Требования:
• Опыт работы управляющим.
• Опыт управления коллективом.
• Организаторские навыки, навыки формирования эффективной команды
• Знание языков: чешский, русский, английский.
• Отличные коммуникативные навыки, креативность.
• Способность работать самостоятельно.
• Умение работать с большими объемами информации.
• Высокая степень ответственности за результат своих действий.

Личные качества:
стремление к профессиональному росту, высокая самоорганизованность, ориентация на результат.

Вашими задачами будут:

• Развитие центра
• Набор, контроль и управление персоналом.
• Внедрение и контроль высоких стандартов сервиса.
• Участие в разработке специальных предложений для клиентов.
• Запуск новых направлений бизнеса.
• Разработка и внедрение мотивации персонала.
Резюме присылать на hr@ar-aesthetics.cz

Контакты:

Evgeniy

hr@ar-aesthetics.cz



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