КУРЬЕР

Тип занятости Свободный график Профессия Курьер Регион Hlavní město Praha Город Praha 5 Заработная плата не указана Компания Chevas Stav s.r.o.

Описание В международную строительную компанию требуется КУРЬЕР,

подходит для студентов.

Обязанности:

• покупка материалов и инструмента, доставка на строительные объекты

• доставка документации, писем, почты

• выполнение других поручений связанных с доставкой

Требования • права категории В, уверенный водитель

• наличие документов, разрешающих официальное трудоустройство на территории ЧР

• наличие собственного автомобиля приветствуется

• техническое образование и какой-либо опыт в сфере строительства приветствуются

• опыт работы курьером, знание города – приветствуются

• знание чешского языка