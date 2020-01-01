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КУРЬЕР

Размещено Сегодня 10:41
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Курьер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
не указана
Компания
Chevas Stav s.r.o.
Описание

В международную строительную компанию требуется КУРЬЕР,
подходит для студентов.
Обязанности:
• покупка материалов и инструмента, доставка на строительные объекты
• доставка документации, писем, почты
• выполнение других поручений связанных с доставкой

Требования

• права категории В, уверенный водитель
• наличие документов, разрешающих официальное трудоустройство на территории ЧР
• наличие собственного автомобиля приветствуется
• техническое образование и какой-либо опыт в сфере строительства приветствуются
• опыт работы курьером, знание города – приветствуются
• знание чешского языка

Условия

• возможность работы как на своем, так и на служебном автомобиле
• при использование вашего транспорта компания покрывает стоимость бензина
• график работы: 4-5 дней в неделю по 4-5 часов
• подходит для студентов

Контакты:

Седова Мария Игоревна

hr@chevas-stav.eu

+420728528078



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