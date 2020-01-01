В международную строительную компанию требуется КУРЬЕР,
подходит для студентов.
Обязанности:
• покупка материалов и инструмента, доставка на строительные объекты
• доставка документации, писем, почты
• выполнение других поручений связанных с доставкой
• права категории В, уверенный водитель
• наличие документов, разрешающих официальное трудоустройство на территории ЧР
• наличие собственного автомобиля приветствуется
• техническое образование и какой-либо опыт в сфере строительства приветствуются
• опыт работы курьером, знание города – приветствуются
• знание чешского языка
• возможность работы как на своем, так и на служебном автомобиле
• при использование вашего транспорта компания покрывает стоимость бензина
• график работы: 4-5 дней в неделю по 4-5 часов
• подходит для студентов
Седова Мария Игоревна
hr@chevas-stav.eu
+420728528078