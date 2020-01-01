Финансовый менеджер

Международная строительная компания приглашает на работу Финансового менеджера
Обязанности:
• разработка финансовой стратегии компании
• финансовое планирование
• управление финансовыми потоками предприятия
• формирование бюджета, ведение проектов, контроль расходов и доходов
• проведение финансово-экономического анализа сделок компании
• обеспечение эффективного использования ресурсов и обеспечение фирмы финансами
• обеспечение экономической безопасности компании
• анализ и снижение возможных финансовых рисков
• опыт в сфере управления финансами
• навыки стратегического и оперативного управления
• умение самостоятельно принимать решения, аналитические способности, нацеленность на результат, выраженные лидерские качества, инициативность, настойчивость, мобильность
• высшее образование (финансовое или экономическое)
• знание чешского языка
• знание немецкого языка приветствуется
• официальное трудоустройство
• возможность обучения и повышения квалификации
• работу в дружном, высокопрофессиональном коллективе
• комфортное рабочее пространство
• высокую заработную плату
• рабочий телефон, ноутбук, карту мульти спорт и другие приятные бонусы
Седова Мария Игоревна
hr@chevas-stav.eu
+420728528078