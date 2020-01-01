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Финансовый менеджер

Размещено Сегодня 10:46
Тип занятости
Полный день
Профессия
Финансовый менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
не указана
Компания
Chevas Stav s.r.o.
Описание

Международная строительная компания приглашает на работу Финансового менеджера

Обязанности:
• разработка финансовой стратегии компании
• финансовое планирование
• управление финансовыми потоками предприятия
• формирование бюджета, ведение проектов, контроль расходов и доходов
• проведение финансово-экономического анализа сделок компании
• обеспечение эффективного использования ресурсов и обеспечение фирмы финансами
• обеспечение экономической безопасности компании
• анализ и снижение возможных финансовых рисков

Требования

• опыт в сфере управления финансами
• навыки стратегического и оперативного управления
• умение самостоятельно принимать решения, аналитические способности, нацеленность на результат, выраженные лидерские качества, инициативность, настойчивость, мобильность
• высшее образование (финансовое или экономическое)
• знание чешского языка
• знание немецкого языка приветствуется

Условия

• официальное трудоустройство
• возможность обучения и повышения квалификации
• работу в дружном, высокопрофессиональном коллективе
• комфортное рабочее пространство
• высокую заработную плату
• рабочий телефон, ноутбук, карту мульти спорт и другие приятные бонусы

Контакты:

Седова Мария Игоревна

hr@chevas-stav.eu

+420728528078



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