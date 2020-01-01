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Торговый представитель в Германию

Размещено Сегодня 10:53
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Chevas Stav s.r.o.
Описание

Международная строительная компания приглашает на работу Торгового представителя в Германии
• продажи, поиск новых клиентов, заключение контрактов
• проведение встреч и переговоров
• взаимодействие с клиентами и партнерами компании
• контроль сотрудников на строительных объектах

Требования

• деловой этикет, грамотная речь, опыт в сфере продаж
• коммуникативные навыки, умение устанавливать контакт с разными людьми
• умение самостоятельно принимать решения, выраженные лидерские качества, инициативность, настойчивость, мобильность
• высшее техническое образование
• знание немецкого языка
• знание русского языка
• знание чешского языка приветствуется

Условия

Мы предлагаем:
• официальное трудоустройство
• возможность обучения и повышения квалификации
• работу в дружном, высокопрофессиональном коллективе
• высокую заработную плату
• рабочий телефон, ноутбук, карту мульти спорт и другие приятные бонусы

Контакты:

Седова Мария Игоревна

hr@chevas-stav.eu

+420728528078



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