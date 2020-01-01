Торговый представитель в Германию

Международная строительная компания приглашает на работу Торгового представителя в Германии
• продажи, поиск новых клиентов, заключение контрактов
• проведение встреч и переговоров
• взаимодействие с клиентами и партнерами компании
• контроль сотрудников на строительных объектах
• деловой этикет, грамотная речь, опыт в сфере продаж
• коммуникативные навыки, умение устанавливать контакт с разными людьми
• умение самостоятельно принимать решения, выраженные лидерские качества, инициативность, настойчивость, мобильность
• высшее техническое образование
• знание немецкого языка
• знание русского языка
• знание чешского языка приветствуется
Мы предлагаем:
• официальное трудоустройство
• возможность обучения и повышения квалификации
• работу в дружном, высокопрофессиональном коллективе
• высокую заработную плату
• рабочий телефон, ноутбук, карту мульти спорт и другие приятные бонусы
Седова Мария Игоревна
hr@chevas-stav.eu
+420728528078