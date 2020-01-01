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Набираем работников склада Прага-Зличин

Размещено 06 ноября 10:33
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
110 CZK
Компания
Jutap
Описание

Набираем работников на склад в Праге, Чехия.
!!! По биометрии и польской визе не принимаем.
Требуются:
Работник склада: пиккеры, упаковщики, контроль качества.
Описание работы:
Склад электроники (наушники, телефоны, мелкие различные электро - детали). Комплектация заказов по накладной.
Маркировка, сортировка и упаковка товара.
Комфортные условия работы в дружном коллективе. Склад теплый, чистый. Рабочий день 12 часов, дневная смена. Склад находиться Прага-Зличин.
Заработная плата:
110-120 крон/час, 6 дней в неделю, 1 выходной день.
Дополнительно:
Официальное трудоустройство. Оплачиваем социальное и медицинское страхование.
Требования:
- Мужчины, женщины, семейные пары
- Желание работать
Документы:
- Чешские документы, чешские визы
- Паспорт ЕС (ID Card) или воссоединение с семьёй
Изготовление 3-х месячных рабочих виз.
По вопросам, Вы можете связаться с нами по телефону +420727818732 (Viber, WhatsApp)
Вакансии бесплатные.

Контакты:

Данил

jutapoffice@centrum.cz

+420727818732



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