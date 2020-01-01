Оператор/контроль качества
Требования:
• Сборка деталей для кондиционера/контроль их качества/мануальная работа.
• Смены 8,12,16 часов, двухсменный график
• Опыт работы на производстве от 3 мес.
• Лояльность к работодателю, интерес к долгосрочной работе
• Математический склад ума
• Работа в коллективе и надежность
Условия:
• Официальное оформление, полноценный официальный контракт
• Оплачиваемая медицинская страховка и все соц. гарантии
• Зарплата 100 крон/час нетто (женщины/мужчины)
• Ежемесячные бонусы к часовой оплате 100 крон/час:
чередование смен (до обеда, после обеда) до 1000 крон
стиральный порошок 50 крон
бонус пайщика от 1500-5000 крон ( A, B, C, D)
• Предоставляется бесплатное жилье, по 2-3 человека в комнате
• Поддержка и адаптация на новом месте
Завод по производству кондиционеров, г. Кожланы, Плзенский край.
Телефон/ Viber +420 775 405 242
Natalia
recruiting@okma.cz
775405242