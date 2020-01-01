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Оператор/контроль качества
okma service s.r.o.
Rokycany

Оператор/контроль качества

Размещено Вчера 14:54
Тип занятости
Полный день
Профессия
Модельер-конструктор
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-sever
Заработная плата
20 000 CZK
Компания
okma service s.r.o.
Описание

Оператор/контроль качества

Требования

Требования:
• Сборка деталей для кондиционера/контроль их качества/мануальная работа.
• Смены 8,12,16 часов, двухсменный график
• Опыт работы на производстве от 3 мес.
• Лояльность к работодателю, интерес к долгосрочной работе
• Математический склад ума
• Работа в коллективе и надежность

Условия

Условия:
• Официальное оформление, полноценный официальный контракт
• Оплачиваемая медицинская страховка и все соц. гарантии
• Зарплата 100 крон/час нетто (женщины/мужчины)
• Ежемесячные бонусы к часовой оплате 100 крон/час:
 чередование смен (до обеда, после обеда) до 1000 крон
 стиральный порошок 50 крон
 бонус пайщика от 1500-5000 крон ( A, B, C, D)
• Предоставляется бесплатное жилье, по 2-3 человека в комнате
• Поддержка и адаптация на новом месте
Завод по производству кондиционеров, г. Кожланы, Плзенский край.
Телефон/ Viber +420 775 405 242

Контакты:

Natalia

recruiting@okma.cz

775405242



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