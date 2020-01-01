Оператор/контроль качества

Требования: • Сборка деталей для кондиционера/контроль их качества/мануальная работа. • Смены 8,12,16 часов, двухсменный график • Опыт работы на производстве от 3 мес. • Лояльность к работодателю, интерес к долгосрочной работе • Математический склад ума • Работа в коллективе и надежность

Условия

Условия:

• Официальное оформление, полноценный официальный контракт

• Оплачиваемая медицинская страховка и все соц. гарантии

• Зарплата 100 крон/час нетто (женщины/мужчины)

• Ежемесячные бонусы к часовой оплате 100 крон/час:

 чередование смен (до обеда, после обеда) до 1000 крон

 стиральный порошок 50 крон

 бонус пайщика от 1500-5000 крон ( A, B, C, D)

• Предоставляется бесплатное жилье, по 2-3 человека в комнате

• Поддержка и адаптация на новом месте

Завод по производству кондиционеров, г. Кожланы, Плзенский край.

Телефон/ Viber +420 775 405 242