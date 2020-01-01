Оператор/контроль качества

Оператор
по производству ковров для автомобильной промышленности
Требования:
— физическая подготовка
— ловкость рук
— возраст до 50 лет
Условия:
— Официальное оформление, полноценный официальный контракт
— Оплачиваемая страховка и все соц. гарантии
— З/п 110 крон/час, оплата на банковскую карточку
— Смены 8/10/12 часов, 3х сменный график (возможность 12-часовой смены, мужчины / женщины, (больше подходит для мужчин)
— Предоставляется бесплатное жилье, по 2-3 человека в комнате
— Поддержка и адаптация на новом месте
Месторасположения: Чехия, г. Рокицаны
Natalia
recruiting@okma.cz
+420 775 405 242