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Оператор/контроль качества
okma service s.r.o.
Plzeň-sever

Оператор/контроль качества

Размещено Вчера 15:00
Тип занятости
Полный день
Профессия
Модельер-конструктор
Регион
Plzeňský kraj
Город
Rokycany
Заработная плата
20 000 CZK
Компания
okma service s.r.o.
Описание

Оператор
по производству ковров для автомобильной промышленности
Требования:
— физическая подготовка
— ловкость рук
— возраст до 50 лет
Условия:
— Официальное оформление, полноценный официальный контракт
— Оплачиваемая страховка и все соц. гарантии
— З/п 110 крон/час, оплата на банковскую карточку
— Смены 8/10/12 часов, 3х сменный график (возможность 12-часовой смены, мужчины / женщины, (больше подходит для мужчин)
— Предоставляется бесплатное жилье, по 2-3 человека в комнате
— Поддержка и адаптация на новом месте
Месторасположения: Чехия, г. Рокицаны

Контакты:

Natalia

recruiting@okma.cz

+420 775 405 242



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