Оператор/контроль качества

Описание

Оператор

по производству ковров для автомобильной промышленности

Требования:

— физическая подготовка

— ловкость рук

— возраст до 50 лет

Условия:

— Официальное оформление, полноценный официальный контракт

— Оплачиваемая страховка и все соц. гарантии

— З/п 110 крон/час, оплата на банковскую карточку

— Смены 8/10/12 часов, 3х сменный график (возможность 12-часовой смены, мужчины / женщины, (больше подходит для мужчин)

— Предоставляется бесплатное жилье, по 2-3 человека в комнате

— Поддержка и адаптация на новом месте

Месторасположения: Чехия, г. Рокицаны