Описание

Позиция: Менеджер по общению с клиентами

Мы ищем в нашу команду: открытую, искреннюю, отзывчивую и оптимистичную с яркими идеями и доброжелательностью, и желание развиваться вместе с нами в сфере Beauty индустрии

ОБЯЗАННОСТИ:

Телефонные переговоры

Ведение первичной документации

Ведение и обслуживание клиентской базы

Административные задачи

Умение работать в режиме многозадачности

ТРЕБОВАНИЯ:

Образование: Высшее

Опыт в продажах B2C от 1 года

Ответственность и нацеленность на результат

Грамотная речь

Уверенное владение чешским, английским и русским языками (минимальный уровень B2)

Доброжелательность, добросовестность, аккуратность и опрятность, пунктуальность, организованность, трудолюбие, творческий подход к работе

УСЛОВИЯ:

Удобный график работы 2/2

Работа на входящем потоке клиентов

Работа в одной из лидирующих компаний на рынке

Работа в дружественной, приветливой обстановке, в коллективе профессионалов

Резюме присылать на hr@ar-aesthetics.cz