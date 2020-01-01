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Менеджер по общению с клиентами

Размещено Вчера 21:33
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по продукту, Ивент-менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
AR aesthetics
Описание

Позиция: Менеджер по общению с клиентами
Мы ищем в нашу команду: открытую, искреннюю, отзывчивую и оптимистичную с яркими идеями и доброжелательностью, и желание развиваться вместе с нами в сфере Beauty индустрии
ОБЯЗАННОСТИ:
Телефонные переговоры
Ведение первичной документации
Ведение и обслуживание клиентской базы
Административные задачи
Умение работать в режиме многозадачности
ТРЕБОВАНИЯ:
Образование: Высшее
Опыт в продажах B2C от 1 года
Ответственность и нацеленность на результат
Грамотная речь
Уверенное владение чешским, английским и русским языками (минимальный уровень B2)
Доброжелательность, добросовестность, аккуратность и опрятность, пунктуальность, организованность, трудолюбие, творческий подход к работе
УСЛОВИЯ:
Удобный график работы 2/2
Работа на входящем потоке клиентов
Работа в одной из лидирующих компаний на рынке
Работа в дружественной, приветливой обстановке, в коллективе профессионалов
Резюме присылать на hr@ar-aesthetics.cz

Контакты:

Евгений

hr@ar-aesthetics.cz



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