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Оператор по сборке

Размещено 04 декабря 15:21
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада, Грузчик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Almax-Work Holding, Družstvo
Описание

Требуются Оператор по сборке кондиционеров и телевизоров в г.Пльзень
Официальное трудоустройство в Чешской Республике.
Зарплата от 110 до 123 крон/час в зависимости от смен и выполнения нормы.
Смены по 8 часов, оплачиваемые пресчасы и работа в выходные.
Бонусы от мастера.
При пожелании работника предоставляется жилье.
Возможность подрабатывать на бригадах на других заводах.
Для граждан Украины и стран СНГ оформляется виза на 3 месяца.
Пишите или звоните на Вайбер +420-777-921-589

Контакты:

Лапотко Ольга

volha.lapotka@almaxwork.cz

+420-777-921-589



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