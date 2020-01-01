Требуются Оператор по сборке кондиционеров и телевизоров в г.Пльзень
Официальное трудоустройство в Чешской Республике.
Зарплата от 110 до 123 крон/час в зависимости от смен и выполнения нормы.
Смены по 8 часов, оплачиваемые пресчасы и работа в выходные.
Бонусы от мастера.
При пожелании работника предоставляется жилье.
Возможность подрабатывать на бригадах на других заводах.
Для граждан Украины и стран СНГ оформляется виза на 3 месяца.
Пишите или звоните на Вайбер +420-777-921-589
Лапотко Ольга
volha.lapotka@almaxwork.cz
+420-777-921-589