Описание

Требуются Оператор по сборке кондиционеров и телевизоров в г.Пльзень

Официальное трудоустройство в Чешской Республике.

Зарплата от 110 до 123 крон/час в зависимости от смен и выполнения нормы.

Смены по 8 часов, оплачиваемые пресчасы и работа в выходные.

Бонусы от мастера.

При пожелании работника предоставляется жилье.

Возможность подрабатывать на бригадах на других заводах.

Для граждан Украины и стран СНГ оформляется виза на 3 месяца.

Пишите или звоните на Вайбер +420-777-921-589