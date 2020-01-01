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Требуются монтажники систем кондиционирования

Размещено Вчера 15:22
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель, Прораб, Инженер-строитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
40 000 CZK
Компания
VZT PRO
Описание

Требуются монтажники систем кондиционирования

Контакты:

Александр

mpereverzeva@vztpro.cz

777999996



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