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Требуются монтажники систем кондиционирования
Размещено Вчера 15:22
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель, Прораб, Инженер-строитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
40 000 CZK
Компания
VZT PRO
Описание
Требуются монтажники систем кондиционирования
Контакты:
Александр
mpereverzeva@vztpro.cz
777999996
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