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Менеджер по общению с клиентами в клинику

Размещено Сегодня 12:53
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по продукту, Менеджер проекта
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
AR aesthetics
Описание

Позиция: Менеджер по общению с клиентами
Мы ищем в нашу команду: открытую, искреннюю, отзывчивую и оптимистичную с яркими идеями и доброжелательностью, и желанием развиваться вместе с нами в сфере Beauty индустрии
ОБЯЗАННОСТИ:
Телефонные переговоры
Ведение первичной документации
Ведение и обслуживание клиентской базы
Административные задачи
Умение работать в режиме многозадачности
ТРЕБОВАНИЯ:
Образование: Высшее
Опыт в продажах B2C от 1 года
Ответственность и нацеленность на результат
Грамотная речь
Уверенное владение чешским, английским и русским языками (минимальный уровень B2)
Доброжелательность, добросовестность, аккуратность и опрятность, пунктуальность, организованность, трудолюбие, творческий подход к работе
УСЛОВИЯ:
Удобный график работы 4 длня в неделю
Работа на входящем потоке клиентов
Работа в одной из лидирующих компаний на рынке
Работа в дружественной, приветливой обстановке, в коллективе профессионалов
Резюме присылать на hr@ar-aesthetics.cz

Контакты:

Евгений

hr@ar-aesthetics.cz



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