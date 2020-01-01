Мастер маникюра и педикюра

На данный момент в нашем салоне красоты рядом с площадью Йиржего с Подебрад открыта вакансия мастера маникюра и педикюра с опытом работы.
Нужно уметь делать: аппаратный и комбинированный маникюр/педикюр. Также: наращивание ногтей, дизайн, блёстки, втирки, кошачий глаз, наклейки, стэмпинг. Если Вы что-то не умеете из вышеперечисленного, просьба сообщить это в вашем сопроводительном письме.
Для оф. оформления Вы должны иметь документы, разрешающие принять Вас на работу.
Работа с 10 до 20ч. с перерывом на обед. В субботу до 16 .Предлагаем вам фиксированную оплату 15 тыс. крон + %от ваших работ. Ставку Вы можете выбрать сами (либо 40/60, либо почасовая в зависимости от скорости работы). В среднем, у вас будет получаться 35-40 тыс. крон в месяц. Кофе-чай для Вас бесплатно. делать маникюр себе вы также можете бесплатно. Мы находимся в двух минутах пешком от станции метро Йиржего с Подебрад. Официальное оформление DPP.
Мы ищем человека на долгосрочную перспективу, поэтому ,если Вы ищите только подработку в этой области, просьба не давать отклик на данную вакансию.
Моника Шетелова
info@sweetnails.cz
731650277