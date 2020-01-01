Мастер маникюра и педикюра

Тип занятости Полный день Профессия Секретарь , Офис-менеджер, Административный работник Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата не указана Компания SweetNails

Описание На данный момент в нашем салоне красоты рядом с площадью Йиржего с Подебрад открыта вакансия мастера маникюра и педикюра с опытом работы.

Требования Нужно уметь делать: аппаратный и комбинированный маникюр/педикюр. Также: наращивание ногтей, дизайн, блёстки, втирки, кошачий глаз, наклейки, стэмпинг. Если Вы что-то не умеете из вышеперечисленного, просьба сообщить это в вашем сопроводительном письме.

Для оф. оформления Вы должны иметь документы, разрешающие принять Вас на работу.

Условия Работа с 10 до 20ч. с перерывом на обед. В субботу до 16 .Предлагаем вам фиксированную оплату 15 тыс. крон + %от ваших работ. Ставку Вы можете выбрать сами (либо 40/60, либо почасовая в зависимости от скорости работы). В среднем, у вас будет получаться 35-40 тыс. крон в месяц. Кофе-чай для Вас бесплатно. делать маникюр себе вы также можете бесплатно. Мы находимся в двух минутах пешком от станции метро Йиржего с Подебрад. Официальное оформление DPP.