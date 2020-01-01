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Мастер маникюра и педикюра

Размещено 25 декабря 17:07
Тип занятости
Полный день
Профессия
Секретарь , Офис-менеджер, Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
SweetNails
Описание

На данный момент в нашем салоне красоты рядом с площадью Йиржего с Подебрад открыта вакансия мастера маникюра и педикюра с опытом работы.

Требования

Нужно уметь делать: аппаратный и комбинированный маникюр/педикюр. Также: наращивание ногтей, дизайн, блёстки, втирки, кошачий глаз, наклейки, стэмпинг. Если Вы что-то не умеете из вышеперечисленного, просьба сообщить это в вашем сопроводительном письме.
Для оф. оформления Вы должны иметь документы, разрешающие принять Вас на работу.

Условия

Работа с 10 до 20ч. с перерывом на обед. В субботу до 16 .Предлагаем вам фиксированную оплату 15 тыс. крон + %от ваших работ. Ставку Вы можете выбрать сами (либо 40/60, либо почасовая в зависимости от скорости работы). В среднем, у вас будет получаться 35-40 тыс. крон в месяц. Кофе-чай для Вас бесплатно. делать маникюр себе вы также можете бесплатно. Мы находимся в двух минутах пешком от станции метро Йиржего с Подебрад. Официальное оформление DPP.

Дополнительная информация

Мы ищем человека на долгосрочную перспективу, поэтому ,если Вы ищите только подработку в этой области, просьба не давать отклик на данную вакансию.

Контакты:

Моника Шетелова

info@sweetnails.cz

731650277



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