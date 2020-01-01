Описание

Рабочие на фруктово-овощной склад Nehvizdy

Обязанности:

- упаковка фруктов и овощей на линии

- складывать фрукты и овощи в ящик

- работа легкая

- мужчины так же занимаются погрузкой ящиков на поддоны

Зарплата:

- 100-120 крон в час

- ставка зависит от процесса

- авансы раз в неделю 1000 крон

- обед 50 крон, можно выплачивать с ЗП

График работы:

- 12 часов в день

- работа в 2 смены

- 6 дней в неделю

- выходной плавающий (предприятие работает 24/7/365)

Проживание:

- 3000-4000 крон в месяц

- проживание в общежитии

- комнаты 2-4 человек

- проезд на общественном транспорте (670 крон в месяц проездной)

Оформление:

- чешская виза на 3 месяца

- рабочую одежду выдают бесплатно

- обувь нужно иметь свою (закрытую и черного цвета)

- бесплатная стирка одежды

Требования:

- мужчины, женщины, семейные пары, парни и девушки 18-55 лет

- умение работать в команде

- внимательность, ответственность

Место работы:

- Nehvizdy (окраина Праги)

Мы гарантируем:

- встреча в Прагу по прибытию

- стабильная ЗП

- комфортные условия работы и жилья

- профессиональную опеку координатора в Чехии

- официальное заключение трудового договора

- оплата социалки и мед страховки

- авансы раз в неделю 1000 крон

- виза чешская на 3 месяца, карты на 1-2 года