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Рабочие на фруктово-овощной склад NEHVIZDY

Размещено Вчера 12:41
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
100 CZK
Компания
WorkHunters
Описание

Рабочие на фруктово-овощной склад Nehvizdy

Обязанности:
- упаковка фруктов и овощей на линии
- складывать фрукты и овощи в ящик
- работа легкая
- мужчины так же занимаются погрузкой ящиков на поддоны

Зарплата:
- 100-120 крон в час
- ставка зависит от процесса
- авансы раз в неделю 1000 крон
- обед 50 крон, можно выплачивать с ЗП

График работы:
- 12 часов в день
- работа в 2 смены
- 6 дней в неделю
- выходной плавающий (предприятие работает 24/7/365)

Проживание:
- 3000-4000 крон в месяц
- проживание в общежитии
- комнаты 2-4 человек
- проезд на общественном транспорте (670 крон в месяц проездной)

Оформление:
- чешская виза на 3 месяца
- рабочую одежду выдают бесплатно
- обувь нужно иметь свою (закрытую и черного цвета)
- бесплатная стирка одежды

Требования:
- мужчины, женщины, семейные пары, парни и девушки 18-55 лет
- умение работать в команде
- внимательность, ответственность

Место работы:
- Nehvizdy (окраина Праги)

Мы гарантируем:
- встреча в Прагу по прибытию
- стабильная ЗП
- комфортные условия работы и жилья
- профессиональную опеку координатора в Чехии
- официальное заключение трудового договора
- оплата социалки и мед страховки
- авансы раз в неделю 1000 крон
- виза чешская на 3 месяца, карты на 1-2 года

Контакты:

Shynkarenko Bohdan

bogdannomer11@gmail.com

+380996073889



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