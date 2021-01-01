Продажа услуг

Продавец-консультант, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами

Описание

Для продвижения услуг компаний

1. Business as an Art - https://www.lanast.com

2. Smart City Enterprise - https://www.smartcityenterprise.com

Занимаемся много чем, но деньги делаем на продажах услуг по

1. консалтингу управления бизнесом

2. лидогенерации, продажам, и онлайн-маркетингу для B2B и B2G

Никаких бенефитов, спортзалов, супер-карточек, х-боксов, фруктиков и подобных мотивационных тем у нас нет. Нужен Ваш труд в обмен на большие деньги.

Нужен трудоголик, искренне мотивированный на результат продаж. Предлагаем начать на базовом окладе 31к + бонус до 250к CZK в месяц.

Лиды дадим, что говорить научим, но ожидаем, что всю психологию как продавать уже сами знаете из предыдущего опыта. Новичков не ищем. В течении переговоров будете разговаривать с крупными управленцами больших компаний, так что нужен серьезный подход и умение выбирать правильные слова.

Работаем онлайн, G Suite, Jira, Confluence, Zoom, Salesforce, Toggl, Facebook Workplace. Время от времени арендуем коворкинговый офис в Праге и общаемся лично. Большинство коллег, кроме Чехии, из России, Казахстана, США и Индии.

Напишите пожалуйста что-то короткое о себе и пришлите линк на LinkedIn.

Если LinkedIn нет, то шлите резюме на jobs@lanast.com.