Оператор call центра со знанием немецкого языка

Описание

Одна из крупнейших в мире компаний, которая занимается управлением и обслуживанием клиентов на основе аутсорсинга. На сегодняшний день компания помогла найти желаемую работу более 217000 соискателям в 74 странах мира.

Хочешь получить работу, которая будет развивать и приносить удовольствие? Считаешь себя коммуникативной личностью, уверен в себе, владеешь немецким языком?

Получи работу в Чехии на проекте нашего ключевого Партнера - крупнейшей в мире компании по продаже товаров и услуг онлайн.

Место работы: Чехия, г. Пардубице

Обязанности:

• обслуживание клиентов (customer service)

• общение с носителями немецкого языка (устное и письменное)

• работа со входящими звонками, электронной почтой и чатом

• консультирование и поддержка клиентов из Германии, Австрии и Швейцарии