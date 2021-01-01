Оператор call центра со знанием немецкого языка

Одна из крупнейших в мире компаний, которая занимается управлением и обслуживанием клиентов на основе аутсорсинга. На сегодняшний день компания помогла найти желаемую работу более 217000 соискателям в 74 странах мира.
Хочешь получить работу, которая будет развивать и приносить удовольствие? Считаешь себя коммуникативной личностью, уверен в себе, владеешь немецким языком?
Получи работу в Чехии на проекте нашего ключевого Партнера - крупнейшей в мире компании по продаже товаров и услуг онлайн.
Место работы: Чехия, г. Пардубице
Обязанности:
• обслуживание клиентов (customer service)
• общение с носителями немецкого языка (устное и письменное)
• работа со входящими звонками, электронной почтой и чатом
• консультирование и поддержка клиентов из Германии, Австрии и Швейцарии
• знание немецкого языка на уровне B2
• ответственный подход к работе в контактном центре (опыт работы не обязателен - всему научим)
• умение усваивать большое количество информации
• коммуникативные навыки на высоком уровне
• официальное трудоустройство на основании трудового договора на 1 год с возможностью продления
• поддержку при получении визы (бесплатная вакансия)
• конкурентоспособную заработную плату от 25 000 до 37 000 чешских крон в месяц (от 1000 до 1500 евро в зависимости от размера премии за выполнение показателей)
• медицинскую страховку
• 8 - часовой рабочий день (с возможностью сверхурочного заработка)
• гибкий график работы
• 25 дней оплачиваемого отпуска
• талоны на питание в размере 90 чешских крон в день
• участие в корпоративных конкурсах и тренингах по повышению квалификации
• получение ценного опыта работы в международной компании
• проживание
• карта MultiSport
Красько Владимир Игоревич
recrute@email.cz