Врач в Чехию и другие страны

Тип занятости Полный день Профессия Стоматолог, Хирург, Врач-практикант Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 35 000 CZK Компания A.F. Group

Описание Предлагается работа для врачей в государственных больницах и частных клиниках Чехии. Также рассматриваются резюме других кандидатов: специалистов со средне-специальным медицинским образование. Для лиц без опыта возможна работа в сфере опеки-ухода за пожилыми и престарелыми больными. Должностные обязанности: 1. Оказывать квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике. 2. Определять тактику ведения больного в соответствии с установленными правилами и стандартами. 3. Разрабатывать план обследования больного, уточнять объем и рациональные методы обследования пациента с целью получения в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической информации. 4. На основании клинических наблюдений и обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных исследований устанавливать (подтверждать) диагноз. 5. Вносить изменения в план лечения в зависимости от состояния пациента и определять необходимость дополнительных методов обследования.

Требования Соответствующее медицинское образование, опыт работы приветствуется, без вредных привычек, также работа подходит для выпускников ВУЗов без практического опыта.

Условия Контракт до 2-х лет с возможностью продления. Режим работы: 6-10-часовой рабочий день с перерывом на обед, работа в одну-две смены. Обеспечение жильём за счёт принимающей стороны (за счёт абитуриента, при условии получения студенческой визы). Зарплата от 1500 долларов (в зависимости от специализации и квалификации). Полностью легальное и официальное пребывание. Кроме Чехии предлагается работа в медицинской сфере и в других странах Евросоюза: Польше, Словакии, Эстонии и Германии.