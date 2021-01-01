Врач в Чехию и другие страны

Предлагается работа для врачей в государственных больницах и частных клиниках Чехии. Также рассматриваются резюме других кандидатов: специалистов со средне-специальным медицинским образование. Для лиц без опыта возможна работа в сфере опеки-ухода за пожилыми и престарелыми больными. Должностные обязанности: 1. Оказывать квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике. 2. Определять тактику ведения больного в соответствии с установленными правилами и стандартами. 3. Разрабатывать план обследования больного, уточнять объем и рациональные методы обследования пациента с целью получения в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической информации. 4. На основании клинических наблюдений и обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных исследований устанавливать (подтверждать) диагноз. 5. Вносить изменения в план лечения в зависимости от состояния пациента и определять необходимость дополнительных методов обследования.
Соответствующее медицинское образование, опыт работы приветствуется, без вредных привычек, также работа подходит для выпускников ВУЗов без практического опыта.
Контракт до 2-х лет с возможностью продления. Режим работы: 6-10-часовой рабочий день с перерывом на обед, работа в одну-две смены. Обеспечение жильём за счёт принимающей стороны (за счёт абитуриента, при условии получения студенческой визы). Зарплата от 1500 долларов (в зависимости от специализации и квалификации). Полностью легальное и официальное пребывание. Кроме Чехии предлагается работа в медицинской сфере и в других странах Евросоюза: Польше, Словакии, Эстонии и Германии.
Оформление происходит не по рабочей визе до 6-ти месяцев, а по таким программам, как получение студенческой визы (поступление в учебные заведения на курсы по изучению языка страны пребывания, подготовительные курсы для зачисления в ВУЗы с целью получения высшего образования), регистрация предпринимательства, «модра карта», «заместнанэцка карта» (разрешения на долгосрочное пребывание, также дающие право на занятость, как и рабочая виза, но на более длительный срок) с возможностью получения в будущем ПМЖ. Наши сайты: http://uacz.cz.tl/ или http://uhr.yolasite.com/ П.С. Осуществляем нострификацию (подтверждение диплома в ВУЗах и других компетентных органах); подготавливаем к сдаче тестов и экзаменов; подыскиваем место прохождения практики; оказываем другие услуги. Звоните на Вайбер (+380949740590)! Пишите! Обращайтесь!
Alexander Fotyma
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