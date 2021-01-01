Металлург

Тип занятости Полный день Профессия Доменщик, Инженер-металлург, Сталевар Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 35 000 CZK Компания A.F. Group

Описание Предлагается работа для металлурга на литейное производство. Должностные обязанности: Внедрение современных технологий в металлургии, используя современные методы выплавки стали и цветных металлов, а также свои практические знания.

Требования Соответствующее образование, опыт работы мин. 2 года в литейном цехе (должность: металлург, технолог в области металлургии), без вредных привычек. Также рассматриваются резюме других кандидатов: иных специалистов с высшим и средним профессионально-техническим образованием в области металлургии и тяжёлого машиностроения. Опыт работы с людьми обязателен!

Условия Режим работы: 12-часовой рабочий день с перерывом на обед, работа в первую и во вторую смены. Обеспечение жильём. Зарплата от 1500 долларов (в зависимости от специализации и квалификации). Полностью легальное и официальное пребывание.