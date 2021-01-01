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Металлург

Размещено 16 января 10:09
Тип занятости
Полный день
Профессия
Доменщик, Инженер-металлург, Сталевар
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
35 000 CZK
Компания
A.F. Group
Описание

Предлагается работа для металлурга на литейное производство.

Должностные обязанности:

Внедрение современных технологий в металлургии, используя современные методы выплавки стали и цветных металлов, а также свои практические знания.

Требования

Соответствующее образование, опыт работы мин. 2 года в литейном цехе (должность: металлург, технолог в области металлургии), без вредных привычек.

Также рассматриваются резюме других кандидатов: иных специалистов с высшим и средним профессионально-техническим образованием в области металлургии и тяжёлого машиностроения.

Опыт работы с людьми обязателен!

Условия

Режим работы: 12-часовой рабочий день с перерывом на обед, работа в первую и во вторую смены. Обеспечение жильём. Зарплата от 1500 долларов (в зависимости от специализации и квалификации). Полностью легальное и официальное пребывание.

Дополнительная информация

Наши сайты: http://uacz.cz.tl или http://uhr.yolasite.com
Звоните на Вайбер! Пишите! Обращайтесь!

Контакты:

Alexander Fotyma

424590@i.ua

+380949740590



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