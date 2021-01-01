Предлагается работа для металлурга на литейное производство.
Должностные обязанности:
Внедрение современных технологий в металлургии, используя современные методы выплавки стали и цветных металлов, а также свои практические знания.
Соответствующее образование, опыт работы мин. 2 года в литейном цехе (должность: металлург, технолог в области металлургии), без вредных привычек.
Также рассматриваются резюме других кандидатов: иных специалистов с высшим и средним профессионально-техническим образованием в области металлургии и тяжёлого машиностроения.
Опыт работы с людьми обязателен!
Режим работы: 12-часовой рабочий день с перерывом на обед, работа в первую и во вторую смены. Обеспечение жильём. Зарплата от 1500 долларов (в зависимости от специализации и квалификации). Полностью легальное и официальное пребывание.
Наши сайты: http://uacz.cz.tl или http://uhr.yolasite.com
Звоните на Вайбер! Пишите! Обращайтесь!
Alexander Fotyma
424590@i.ua
+380949740590