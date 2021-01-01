Сортировка почты (почтовый склад )

Описание

Требуются муж. и женщ. на сортировку посылок почтовых отделений

г. Прага

Оплата : 110 крон/час , с повышением за эффективную работу и выходы в смены без пропусков

График: 12-16 часов день, по желанию и возможностям ,

смены дневные и ночные

Суть работы :

Машина привозит посылки, которые выгружаются на ленту.

Задачи наших работников, отсортировать посылки согласен номерам и маркерам.

Жилье предоставляем - 3500 крон/мес

Есть доезд от Чёрного моста на работу и обратно , бесплатно на автобусе работодателя.