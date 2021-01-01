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Сортировка почты (почтовый склад )

Размещено 17 января 14:40
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
28 000 CZK
Компания
PPL
Описание

Требуются муж. и женщ. на сортировку посылок почтовых отделений

г. Прага

Оплата : 110 крон/час , с повышением за эффективную работу и выходы в смены без пропусков

График: 12-16 часов день, по желанию и возможностям ,
смены дневные и ночные

Суть работы :

Машина привозит посылки, которые выгружаются на ленту.
Задачи наших работников, отсортировать посылки согласен номерам и маркерам.

Жилье предоставляем - 3500 крон/мес

Есть доезд от Чёрного моста на работу и обратно , бесплатно на автобусе работодателя.

Условия

Оплата : 110 крон/час , с повышением за эффективную работу и выходы в смены без пропусков

График: 12-16 часов день, по желанию и возможностям ,
смены дневные и ночные

Контакты:

Ирина

ecjob.visa@gmail.com

+380951468877; +48733226325



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