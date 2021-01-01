Сортировка почты (почтовый склад )

Требуются муж. и женщ. на сортировку посылок почтовых отделений
г. Прага
Оплата : 110 крон/час , с повышением за эффективную работу и выходы в смены без пропусков
График: 12-16 часов день, по желанию и возможностям ,
смены дневные и ночные
Суть работы :
Машина привозит посылки, которые выгружаются на ленту.
Задачи наших работников, отсортировать посылки согласен номерам и маркерам.
Жилье предоставляем - 3500 крон/мес
Есть доезд от Чёрного моста на работу и обратно , бесплатно на автобусе работодателя.
Оплата : 110 крон/час , с повышением за эффективную работу и выходы в смены без пропусков
График: 12-16 часов день, по желанию и возможностям ,
смены дневные и ночные
Ирина
ecjob.visa@gmail.com
+380951468877; +48733226325