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Работник на складе с мебелью и электроникой

Размещено 11 февраля 10:33
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кладовщик-грузчик, Рабочий склада, Грузчик
Регион
Jihomoravský kraj
Город
Brno-město
Заработная плата
120 CZK
Компания
Workintense
Описание

Работа на складе. Оплата почасовая 120 крон/час, средняя з/п 30 000 крон. Жильё и рабочую обувь предоставляем. Рабочие визы. Выплата авансов

Требования

Опыт работы на складе с погрузочно-разгрузочной техникой NZV, VZV - преимущество;
старательность и ответственность за выполненные задачи;
готовность к физическим нагрузкам;
желание работать на долгосрочной основе.

Условия

Разгрузка и прием товара от поставщиков;
Перемещение товаров с использованием погрузочно-разгрузочной техники NZV, VZV;
Контроль качества и упаковка грузов.

Контакты:

Людмила

yatsyshynyuliia@gmail.com

+420702086623



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