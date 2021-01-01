Работник на складе с мебелью и электроникой

Работа на складе. Оплата почасовая 120 крон/час, средняя з/п 30 000 крон. Жильё и рабочую обувь предоставляем. Рабочие визы. Выплата авансов
Опыт работы на складе с погрузочно-разгрузочной техникой NZV, VZV - преимущество;
старательность и ответственность за выполненные задачи;
готовность к физическим нагрузкам;
желание работать на долгосрочной основе.
Разгрузка и прием товара от поставщиков;
Перемещение товаров с использованием погрузочно-разгрузочной техники NZV, VZV;
Контроль качества и упаковка грузов.
Людмила
yatsyshynyuliia@gmail.com
+420702086623