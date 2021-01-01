Администратор магазина

Описание

Поддержание дружелюбной культуры общения с покупателями и сотрудниками

Помощь покупателям в нестандартных ситуациях

Выполнение стандартов работы на высоком уровне

Планирование работы в магазине и распределение задач

Обучение сотрудников

Проверка наличия товара на полке и правильности ценников ( исправить в магазине , у нас как таковых полок нет)

Учет товаров и денег, участие в инвентаризациях

Резюме посылать на: millerovanatalie@gmail.com