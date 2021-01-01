Администратор магазина

Поддержание дружелюбной культуры общения с покупателями и сотрудниками
Помощь покупателям в нестандартных ситуациях
Выполнение стандартов работы на высоком уровне
Планирование работы в магазине и распределение задач
Обучение сотрудников
Проверка наличия товара на полке и правильности ценников ( исправить в магазине , у нас как таковых полок нет)
Учет товаров и денег, участие в инвентаризациях
Резюме посылать на: millerovanatalie@gmail.com
Русский,Чешский
Знание ПК, желательно опыт работы в 1С,
опыт работы на руководящей должности приветствуется.
Если вы:
Любите и умеете общаться
Внимательны к людям и их проблемам
Знаете показатели эффективности магазина и умеете ими управлять
Видите главное в большом потоке информации
Можете связать процессы в систему и спланировать работу
Берете на себя ответственность за результат
Наталья Миллер
millerovanatalie@gmail.com