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Администратор магазина

Размещено 15 февраля 15:36
Тип занятости
Полный день
Профессия
Администратор магазина
Регион
Ústecký kraj
Город
Most
Заработная плата
35 000 CZK
Компания
Torgretail CZ
Описание

Поддержание дружелюбной культуры общения с покупателями и сотрудниками
Помощь покупателям в нестандартных ситуациях
Выполнение стандартов работы на высоком уровне
Планирование работы в магазине и распределение задач
Обучение сотрудников
Проверка наличия товара на полке и правильности ценников ( исправить в магазине , у нас как таковых полок нет)
Учет товаров и денег, участие в инвентаризациях
Резюме посылать на: millerovanatalie@gmail.com

Требования

Русский,Чешский
Знание ПК, желательно опыт работы в 1С,
опыт работы на руководящей должности приветствуется.

Условия

Если вы:
Любите и умеете общаться
Внимательны к людям и их проблемам
Знаете показатели эффективности магазина и умеете ими управлять
Видите главное в большом потоке информации
Можете связать процессы в систему и спланировать работу
Берете на себя ответственность за результат

Контакты:

Наталья Миллер

millerovanatalie@gmail.com



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