Водитель-международник категории CE

Описание

Чешской транспортной компании требуются водители категории C+Е для осуществления международных грузоперевозок (по странам Евросоюза).

Автопарк: современные автомобили DAF класса Euro 6.

Обязанности:

• загрузка и разгрузка груза, доставка груза в установленные сроки, а также его сохранность;

• оформление сопутствующей документации;

• соблюдение европейских норм вождения грузовиков;

• умение обращаться с навигацией;

• ответственность, аккуратное отношение к грузу и технике.

Требования:

• водительское удостоверение категории СЕ;

• опыт работы на международных рейсах желателен, но не обязателен;

• действующий заграничный паспорт;

• Разрешение на работу в европе;

• карта водителя (ЕСТР евротахограф);

• готовность и интерес к долгим поездкам;

• способность ориентироваться на дороге.