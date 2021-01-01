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Водители категории С+Е
Ram Eurotrans s.r.o.
Litoměřice

Водитель-международник категории CE

Размещено 16 февраля 00:51
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Дальнобойщик
Регион
Jihomoravský kraj
Город
Brno-město
Заработная плата
2 000 EUR
Компания
BY INCHES s.r.o.
Описание

Чешской транспортной компании требуются водители категории C+Е для осуществления международных грузоперевозок (по странам Евросоюза).
Автопарк: современные автомобили DAF класса Euro 6.
Обязанности:
• загрузка и разгрузка груза, доставка груза в установленные сроки, а также его сохранность;
• оформление сопутствующей документации;
• соблюдение европейских норм вождения грузовиков;
• умение обращаться с навигацией;
• ответственность, аккуратное отношение к грузу и технике.
Требования:
• водительское удостоверение категории СЕ;
• опыт работы на международных рейсах желателен, но не обязателен;
• действующий заграничный паспорт;
• Разрешение на работу в европе;
• карта водителя (ЕСТР евротахограф);
• готовность и интерес к долгим поездкам;
• способность ориентироваться на дороге.

Контакты:

Shcherbinina Ekaterina Leonidovna

ekaterina@byinches.cz

+420530321162, +420606127776



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