Водитель-международник категории CE

Чешской транспортной компании требуются водители категории C+Е для осуществления международных грузоперевозок (по странам Евросоюза).
Автопарк: современные автомобили DAF класса Euro 6.
Обязанности:
• загрузка и разгрузка груза, доставка груза в установленные сроки, а также его сохранность;
• оформление сопутствующей документации;
• соблюдение европейских норм вождения грузовиков;
• умение обращаться с навигацией;
• ответственность, аккуратное отношение к грузу и технике.
Требования:
• водительское удостоверение категории СЕ;
• опыт работы на международных рейсах желателен, но не обязателен;
• действующий заграничный паспорт;
• Разрешение на работу в европе;
• карта водителя (ЕСТР евротахограф);
• готовность и интерес к долгим поездкам;
• способность ориентироваться на дороге.
Shcherbinina Ekaterina Leonidovna
ekaterina@byinches.cz
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