Административный работник со знанием немецкого или английского языка, работа в Праге

Международная компания Workintense с главным офисом в г. Прага приглашает в свою молодую команду административного работника со знанием немецкого или английского языка.
Функциональные обязанности:
• общение по телефону и переписка на немецком или английском языке с разними фирмами;
• общение правительственными учреждениями;
• постоянный мониторинг чешского рынка труда;
• координация сотрудников.
Требования от потенциального работника:
• опыт работы в данной сфере - не обязательный, но нужно активный подход к обучению;
• знание немецкого или английского языка (В2, С1) - условие;
• коммуникабельность, ответственность;
• самостоятельность и заинтересованность в работе.
Предлагаем:
• работа в международной компании с опытом работы на рынке труда больше 20 лет;
• ценный опыт, который сможете использовать в будущем;
• работа в приятном, молодом коллективе;
• официальное трудоустройство на территории Чехии (полная визовая поддержка);
• место работы город Прага, Чехия;
• жильё предоставляем в Праге;
• 5-ти дневной рабочий график, по 8 - 10 часов в день;
• возможный карьерный рост.
Резюме отправляйте на электронную почту: lida.ignatyuk@workintense.eu.
За более подробной информацией обращайтесь по тел. +420702277322 - Лидия
Лидия
lida.ignatyuk@workintense.eu
+420702277322