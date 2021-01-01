Административный работник со знанием немецкого или английского языка, работа в Праге

Условия

Функциональные обязанности:

• общение по телефону и переписка на немецком или английском языке с разними фирмами;

• общение правительственными учреждениями;

• постоянный мониторинг чешского рынка труда;

• координация сотрудников.

Требования от потенциального работника:

• опыт работы в данной сфере - не обязательный, но нужно активный подход к обучению;

• знание немецкого или английского языка (В2, С1) - условие;

• коммуникабельность, ответственность;

• самостоятельность и заинтересованность в работе.

Предлагаем:

• работа в международной компании с опытом работы на рынке труда больше 20 лет;

• ценный опыт, который сможете использовать в будущем;

• работа в приятном, молодом коллективе;

• официальное трудоустройство на территории Чехии (полная визовая поддержка);

• место работы город Прага, Чехия;

• жильё предоставляем в Праге;

• 5-ти дневной рабочий график, по 8 - 10 часов в день;

• возможный карьерный рост.

Резюме отправляйте на электронную почту: lida.ignatyuk@workintense.eu.

За более подробной информацией обращайтесь по тел. +420702277322 - Лидия