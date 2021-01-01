На постоянную работу требуется сотрудник на позицию Controlling.
обязанности: контроль, соблюдение внутренних регламентов компании в производственной и финансовой сферах, планирование и составление бюджета, методическая помощь при выполнении сложных финансовых операций. Контроль и оценка финансового развития организации, оценка эффективности и окупаемости инвестиций.
Требования: образование экономического направления, финансы или банковское дело. Аналитическое мышление, презентационные навыки. Чешский, русский язык. Легальное пребывание в ЧР.
работа на ZL
Владимир
vlad.rez@seznam.cz