Описание

На постоянную работу требуется сотрудник на позицию Controlling.

обязанности: контроль, соблюдение внутренних регламентов компании в производственной и финансовой сферах, планирование и составление бюджета, методическая помощь при выполнении сложных финансовых операций. Контроль и оценка финансового развития организации, оценка эффективности и окупаемости инвестиций.