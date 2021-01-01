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Сотрудник на позицию Controlling

Размещено 19 февраля 12:39
Тип занятости
Полный день
Профессия
Аналитик, Экономист, Финансовый менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
VV
Описание

На постоянную работу требуется сотрудник на позицию Controlling.
обязанности: контроль, соблюдение внутренних регламентов компании в производственной и финансовой сферах, планирование и составление бюджета, методическая помощь при выполнении сложных финансовых операций. Контроль и оценка финансового развития организации, оценка эффективности и окупаемости инвестиций.

Требования

Требования: образование экономического направления, финансы или банковское дело. Аналитическое мышление, презентационные навыки. Чешский, русский язык. Легальное пребывание в ЧР.

Условия

работа на ZL

Контакты:

Владимир

vlad.rez@seznam.cz



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