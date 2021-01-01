Директор магазина

Поддержание дружелюбной культуры общения с покупателями и сотрудниками Помощь покупателям в нестандартных ситуациях Выполнение стандартов работы на высоком уровне Планирование работы в магазине и распределение задач Обучение сотрудников Проверка наличия товара на полке и правильности ценников Учет товаров и денег, участие в инвентаризациях Резюме посылать на: millerovanatalie@gmail.com

Требования

Если вы:

Любите и умеете общаться

Внимательны к людям и их проблемам

Знаете показатели эффективности магазина и умеете ими управлять

Видите главное в большом потоке информации

Можете связать процессы в систему и спланировать работу

Берете на себя ответственность за результат