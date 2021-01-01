Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.18
USD
21.91
RUB
0.3
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
01n 5 °C

Директор магазина

Размещено 02 марта 15:08
Тип занятости
Полный день
Профессия
Администратор магазина
Регион
Ústecký kraj
Город
Most
Заработная плата
45 000 CZK
Компания
Torgretail CZ
Описание

Поддержание дружелюбной культуры общения с покупателями и сотрудниками
Помощь покупателям в нестандартных ситуациях
Выполнение стандартов работы на высоком уровне
Планирование работы в магазине и распределение задач
Обучение сотрудников
Проверка наличия товара на полке и правильности ценников
Учет товаров и денег, участие в инвентаризациях
Резюме посылать на: millerovanatalie@gmail.com

Требования

Если вы:
Любите и умеете общаться
Внимательны к людям и их проблемам
Знаете показатели эффективности магазина и умеете ими управлять
Видите главное в большом потоке информации
Можете связать процессы в систему и спланировать работу
Берете на себя ответственность за результат

Условия

Русский,Чешский
Знание ПК, желательно опыт работы в 1С,
опыт работы на руководящей должности приветствуется.

Контакты:

Наталья Миллерова

millerovanatalie@gmail.com

773074800



Мобильная версия