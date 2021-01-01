Маркетолог
Место работы: Praha – Nové Město.
График работы: с 09:00 до 17:30.
Языки: грамотный устный и письменный русский и английский
Международная компания с многолетним (с 2007 года) опытом в сфере образования за рубежом приглашает в свою команду специалиста по маркетингу.
Обязанности:
Анализ и запуск таргетированной рекламы (опыт обязателен).
Разработка и реализация стратегии продвижения услуг компании в социальных сетях и в интернете.
Составление контент-плана и выполнение его в соответствии с дедлайнами.
Разработка и проведение акций, розыгрышей.
Активная жизнь аккаунтов в социальных сетях (Instagram, Facebook) и эффективное продвижение страниц соцсетей с целью привлечения новых клиентов.
Ежемесячный анализ эффективности выполненного плана и корректировка недочетов и слабых мест.
Опыт и умение работать в YandexDirect и Google Рекламе, Google Analytics и Yandex Metrika.
Понимание основ SEO – большое преимущество.
Разработка, наполнение и администрирование сайтов компании (Wordpress).
Умение работать в Wordpress является преимуществом.
Знание сферы образовательных услуг (в особенности рынка услуг образования за рубежом) и навыки работы с графическими редакторами/базовые навыки монтажа видео — будут дополнительными преимуществами.
Бенефиты: молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги, возможность повышать свои знания у других специалистов.
Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu
Евгений Колесник
cv@msmacademy.eu