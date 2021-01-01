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Инженер
CHEVAS Stav s.r.o.
Praha 5

Инженер

Размещено 09 марта 14:17
Тип занятости
Полный день
Профессия
Инженер-строитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
50 000 CZK
Компания
Chevas Stav s.r.o.
Описание

Международная строительная компания приглашает на работу ИНЖЕНЕРА
Обязанности:
• формирование стоимости проекта, составление сметной документации, расчеты
• чтение и понимание чертежей, проектной документации
• постановка и распределение задач для рабочих бригад на текущих объектах
• контроль выполнения поставленных задач

Требования

• знание строительных технологий в сфере ZTI (водоснабжение, отопление, канализация) и VZT (системы вентиляции и кондиционирования)
• опыт работы в сфере ZTI и VZT (включая опыт самостоятельного монтажа системы)
• системный подход к выполнению задач
• уверенный пользователь (MS Word, MS Excel, Autocad)
• приветствуется знание нормативов URS
• значение чешского и немецкого языка приветствуется
• готовность к командировкам
• права категории B

Условия

• официальное трудоустройство
• повышение квалификации
• работу в дружном, высокопрофессиональном коллективе
• комфортное рабочее пространство
• заработную плату от 50 000 крон
• предоставление служебного автомобиля
• рабочий телефон, ноутбук, карта мульти спорт и другие бонусы

Контакты:

Седова Мария Игоревна

hr@chevas-stav.eu

+420 603 355 731



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