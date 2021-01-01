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Ассистент / Офис-менеджер

Размещено 17 марта 14:41
Тип занятости
Полный день
Профессия
Секретарь , Ассистент(ка), Офис-менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 6
Заработная плата
23 000 CZK
Компания
Chevas Stav s.r.o.
Описание

В международную строительную компанию требуется ассистент
Обязанности:
• административное сопровождение
• работа с фактурами, первичная бухгалтерия
• организация встреч
• учет материальных ресурсов компании
• выполнение поручений менеджмента компании
• коммуникация с партнерами и гос. учреждениями

Требования

• среднеспециальное или высшее образование
• опыт от 1 года
• превосходные организаторские способности
• превосходное знание чешского языка
• знание английского и немецкого языков приветствуется
• знание MS Office
• позитивное мышление и стрессоустойчивость
• активная жизненная позиция
• самостоятельность и гибкость

Условия

• официальное трудоустройство
• интересная и ответственная позиция в строительной компании
• служебный ноутбук и телефон
• приятный коллектив
• обучение
• бонусы (мультиспорт карта, корпоративные мероприятия, возможность роста и другое)

Контакты:

Косий Иванна Романовна

hr@chevas-stav.eu

+420 603 355 731



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