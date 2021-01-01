Ассистент / Офис-менеджер

В международную строительную компанию требуется ассистент
Обязанности:
• административное сопровождение
• работа с фактурами, первичная бухгалтерия
• организация встреч
• учет материальных ресурсов компании
• выполнение поручений менеджмента компании
• коммуникация с партнерами и гос. учреждениями
• среднеспециальное или высшее образование
• опыт от 1 года
• превосходные организаторские способности
• превосходное знание чешского языка
• знание английского и немецкого языков приветствуется
• знание MS Office
• позитивное мышление и стрессоустойчивость
• активная жизненная позиция
• самостоятельность и гибкость
• официальное трудоустройство
• интересная и ответственная позиция в строительной компании
• служебный ноутбук и телефон
• приятный коллектив
• обучение
• бонусы (мультиспорт карта, корпоративные мероприятия, возможность роста и другое)
Косий Иванна Романовна
hr@chevas-stav.eu
+420 603 355 731