Описание

Маркетолог

Место работы: Praha – Nové Město.

График работы: с 09:00 до 17:30.

Языки: грамотный устный и письменный русский и английский

Международная компания с многолетним (с 2007 года) опытом в сфере образования за рубежом приглашает в свою команду специалиста по маркетингу.

Обязанности:

Анализ и запуск таргетированной рекламы (опыт обязателен).

Разработка и реализация стратегии продвижения услуг компании в социальных сетях и в интернете.

Составление контент-плана и выполнение его в соответствии с дедлайнами.

Разработка и проведение акций, розыгрышей.

Активная жизнь аккаунтов в социальных сетях (Instagram, Facebook) и эффективное продвижение страниц соцсетей с целью привлечения новых клиентов.

Ежемесячный анализ эффективности выполненного плана и корректировка недочетов и слабых мест.

Опыт и умение работать в YandexDirect и Google Рекламе, Google Analytics и Yandex Metrika.

Понимание основ SEO – большое преимущество.

Разработка, наполнение и администрирование сайтов компании (Wordpress).

Умение работать в Wordpress является преимуществом.

Знание сферы образовательных услуг (в особенности рынка услуг образования за рубежом) и навыки работы с графическими редакторами/базовые навыки монтажа видео — будут дополнительными преимуществами.

Бенефиты: молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги, возможность повышать свои знания у других специалистов.

Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu