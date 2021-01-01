Веб Дизайнер

Описание

WEB DESIGNER Международная компания с 13-летним опытом в сфере образования за рубежом примет в свою молодую и успешную команду веб-дизайнера.

Обязанности:

• Адаптация существующих дизайн-макетов под различные форматы для web и печати.

• Разработка / адаптация рекламных материалов для интернет-рекламы и SMM (баннеры, спец. материалы для соц. сетей).

• Участие в разработке дизайна интерфейсов: отдельных функциональных блоков, элементов управления и т.д.

• Оформление писем для email-marketing.

• Ведение архива с фото и видео материалами.

• Проектирование дизайна web-страниц, лендинговых страниц, web-баннеров.

• Оформление печатной продукции компании (визитки, баннера, roll up и т.д)