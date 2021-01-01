Описание

Международная строительная компания приглашает на работу Сметчика-инженера

Мы предлагаем:

• официальное трудоустройство

• возможность обучения и повышения квалификации

• работу в дружном, высокопрофессиональном коллективе

• комфортное рабочее пространство

• заработная плата - 35 000 крон

• рабочий телефон, ноутбук, карту мульти спорт и другие приятные бонусы

Обязанности:

• составление смет по строительным проектам

• разработка сметной документации

• составление смет по чертежам, спецификациям, дефектным актам

• разработка договорных расценок согласно нормативам, калькуляций

• выезды на объекты (при необходимости)

Требования:

• опыт работ при формировании коммерческих расценок для строительных объектов

• высшее профессиональное образование (техническое/проектирование/строительное, экономическое)

• уверенный пользователь компьютерных программ, умение быстро ориентироваться в современных программных средствах

• знание чешского языка

Отправляйте резюме на почту - hr@chevas-stav.eu

Дополнительная информация +420 603 355 731 (Viber, WhatsApp) Иванна

Наш сайт https://www.chevas-stav.eu/