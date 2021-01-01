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Рабочий или семейная пара

Размещено 30 марта 08:43
Тип занятости
Полный день
Профессия
Фермер
Регион
Karlovarský kraj
Город
Cheb
Заработная плата
750 EUR
Компания
All Vitality
Описание

Требуется Рабочий или Семейная пара в мини-зоопарк в Чехии
Трудоустройство официальное по евро-паспортам, либо по рабочей визе.

Требования

-евро-паспорт, либо рабочая виза.
- возраст от 25 до 50 лет, физически крепкие, не курящие.
- права и стаж вождения автомобиля не менее 3 лет;
- опыт ведения сельского хозяйства
- мелкие ремонтные работы;

Условия

Работа 6 дней в неделю:
- уход за животными - козы, овцы, альпаки, птица;
- уборка территории и уборка в доме;
- садово-огородные работы;
- вождение автомобиля и мини-трактора;
- мелкие ремонтные работы;

Предоставляем бесплатно отдельную квартиру со всеми удобствами и бытовой техникой, продукты питания и автомобиль выходного дня.

Заработная плата в месяц 750 Евро, чистыми. Медицинская страховка и налоги за счет работодателя.

Контакты:

Jerontjew Irina

ijerontjew@gmail.com

+420 774120888



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