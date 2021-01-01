Рабочий или семейная пара

Тип занятости Полный день Профессия Фермер Регион Karlovarský kraj Город Cheb Заработная плата 750 EUR Компания All Vitality

Описание Требуется Рабочий или Семейная пара в мини-зоопарк в Чехии

Трудоустройство официальное по евро-паспортам, либо по рабочей визе.

Требования -евро-паспорт, либо рабочая виза.

- возраст от 25 до 50 лет, физически крепкие, не курящие.

- права и стаж вождения автомобиля не менее 3 лет;

- опыт ведения сельского хозяйства

- мелкие ремонтные работы;