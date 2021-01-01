Международная строительная компания приглашает на работу ИНЖЕНЕРА электрика
Мы предлагаем:
• официальное трудоустройство
• повышение квалификации
• работу в дружном, высокопрофессиональном коллективе
• комфортное рабочее пространство
• заработную плату от 50 000 крон
• предоставление служебного автомобиля
• рабочий телефон, ноутбук, карта мульти спорт и другие бонусы
Обязанности:
• формирование стоимости проекта, составление сметной документации, расчеты
• чтение и понимание чертежей, проектной документации
• постановка и распределение задач для рабочих бригад на текущих объектах
• контроль выполнения поставленных задач
Требования:
• умение читать и составлять электрические схемы разного типа сложности;
• наличие опыта работы с электрооборудованием;
• понимание физических процессов, заложенных в основу и влияющих на работу электрооборудования;
• представление о принципах сборки комплектных устройств;
• владение основами построения электроснабжения
• Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
• системный подход к выполнению задач
• опыт работы от 3 лет
• уверенный пользователь (MS Word, MS Excel, Autocad)
• приветствуется знание нормативов URS
• значение чешского и немецкого языка приветствуется
• готовность к командировкам
• права категории B
Отправляйте резюме на почту - hr@chevas-stav.eu
Дополнительная информация +420 603 355 731 (Viber, WhatsApp, Telegram), Иванна
Наш сайт https://www.chevas-stav.eu/
hr@chevas-stav.eu
603355731