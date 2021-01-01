Описание

Международная строительная компания приглашает на работу ИНЖЕНЕРА электрика

Мы предлагаем:

• официальное трудоустройство

• повышение квалификации

• работу в дружном, высокопрофессиональном коллективе

• комфортное рабочее пространство

• заработную плату от 50 000 крон

• предоставление служебного автомобиля

• рабочий телефон, ноутбук, карта мульти спорт и другие бонусы

Обязанности:

• формирование стоимости проекта, составление сметной документации, расчеты

• чтение и понимание чертежей, проектной документации

• постановка и распределение задач для рабочих бригад на текущих объектах

• контроль выполнения поставленных задач

Требования:

• умение читать и составлять электрические схемы разного типа сложности;

• наличие опыта работы с электрооборудованием;

• понимание физических процессов, заложенных в основу и влияющих на работу электрооборудования;

• представление о принципах сборки комплектных устройств;

• владение основами построения электроснабжения

• Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

• системный подход к выполнению задач

• опыт работы от 3 лет

• уверенный пользователь (MS Word, MS Excel, Autocad)

• приветствуется знание нормативов URS

• значение чешского и немецкого языка приветствуется

• готовность к командировкам

• права категории B

Отправляйте резюме на почту - hr@chevas-stav.eu

Дополнительная информация +420 603 355 731 (Viber, WhatsApp, Telegram), Иванна

Наш сайт https://www.chevas-stav.eu/