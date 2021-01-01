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Требуются мужчины на склад в Праге

Размещено Вчера 11:23
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
115 CZK
Компания
Jutap
Описание

Требуются мужчины на склад в Праге: пикеры, упаковщики, маркировщики.
!!! По биометрии и польской визе не принимаем.
Работа постоянная, дневные смены, график 6 дней в неделю по 12 часов. Помогаем с жильем рядом с местом работы.
Склад находится в Праге от станции метро Зличин 5 км общ. автобусом.
Обязанности:
- работник склада (пикеры, упаковщики, контроль качества).
Продукция:
- телефоны, флэшки, наушники и т.д.
Требуются:
- мужчины
Oплата:
- 115-120 крон в час.
Требуемые документы:
Чешские документы, чешские визы, паспорт ЕС ( ID Card) или воссоединение с семьёй.
Изготовление 3-х месячных рабочих виз.
Звонки принимаются до 16:00 (Viber, WhatsApp) +420727818732
Вакансии бесплатные

Контакты:

Данил

jutapoffice@centrum.cz

+420727818732



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