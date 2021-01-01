Для филиала My Plans в Праге мы ищем новых сотрудников на должность финансового консультанта.

Описание

Требования:

Знание русского и чешского языка.

Образование: среднее или высшее.

Готовность изучать новые вещи.

Хорошие коммуникативные и презентационные навыки.

Профессиональное общение с клиентами.

Позитивный подход.

Трвалый побыт на территории Чешской республики

Работа на živnost.



Мы предлагаем:

Над стандартный заработок.

Возможность карьерного роста.

Интересную и престижную работу в сфере финансов!

Обучение, курсы и лицензии от ČNB.

Работу в дружественной, вдохновляющей и профессиональной среде.



Не стесняйтесь послать резюме на емейл: nina.rastovetska@ovbmail.cz с вашим номером телефона для назначение личной встречи.