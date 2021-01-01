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Для филиала My Plans в Праге мы ищем новых сотрудников на должность финансового консультанта.

Размещено 08 апреля 00:39
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Финансовый консультант
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Компания
MyPlans
Описание

Требования:
Знание русского и чешского языка.
Образование: среднее или высшее.
Готовность изучать новые вещи.
Хорошие коммуникативные и презентационные навыки.
Профессиональное общение с клиентами.
Позитивный подход.
Трвалый побыт на территории Чешской республики
Работа на živnost.

Мы предлагаем:
Над стандартный заработок.
Возможность карьерного роста.
Интересную и престижную работу в сфере финансов!
Обучение, курсы и лицензии от ČNB.
Работу в дружественной, вдохновляющей и профессиональной среде.

Не стесняйтесь послать резюме на емейл: nina.rastovetska@ovbmail.cz с вашим номером телефона для назначение личной встречи.

Дополнительная информация

Не стесняйтесь послать резюме на емейл: nina.rastovetska@ovbmail.cz с вашим номером телефона для назначение личной встречи.

Контакты:

Nina Rastovets'ka

nina.rastovetska@ovbmail.cz

777843368



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