Для филиала My Plans в Праге мы ищем новых сотрудников на должность финансового консультанта.

Требования:
Знание русского и чешского языка.
Образование: среднее или высшее.
Готовность изучать новые вещи.
Хорошие коммуникативные и презентационные навыки.
Профессиональное общение с клиентами.
Позитивный подход.
Трвалый побыт на территории Чешской республики
Работа на živnost.
Мы предлагаем:
Над стандартный заработок.
Возможность карьерного роста.
Интересную и престижную работу в сфере финансов!
Обучение, курсы и лицензии от ČNB.
Работу в дружественной, вдохновляющей и профессиональной среде.
Не стесняйтесь послать резюме на емейл: nina.rastovetska@ovbmail.cz с вашим номером телефона для назначение личной встречи.
Не стесняйтесь послать резюме на емейл: nina.rastovetska@ovbmail.cz с вашим номером телефона для назначение личной встречи.
Nina Rastovets'ka
nina.rastovetska@ovbmail.cz
777843368