Требуются работники на колбасный завод LE&KO

Требуются мужчины и женщины на колбасный завод!
По польским визам и биометрии не принимаем!!!
Колбасный завод LE&CO – завод конвейерного типа. Обязанности отличается в зависимости от того в каком цехе вы будете работать. Заработная плата также варьируется от степени сложности трудового процесса в каждом отдельно взятом цеху:
• Цех нарезки и упаковки готового изделия (для женщин) – 120-125 крон/час;
• Цех разделки мяса (для мужчин) – 145-155 крон/час;
• Цех производства сырья (для мужчин) – 175-180 крон/час
• От 18 до 45 лет;
• Знание хотя бы одного из перечисленных языков – украинский, русский, чешский;
• Официальное пребывание в Чешской Республике с разрешением осуществления трудовой деятельности (наличие чешской рабочей визы или гражданства ЕС);
• Хорошее физическое состояние и общее самочувствие, отсутствие медицинских противопоказаний к физическому труду;
Стабильная и справедливая выплата заработной платы (1 раз в месяц);
Регулярная выплата авансов – 1000 крон в неделю;
Полный соц. пакет, официальное трудоустройство, оплата социального и медицинского страхования;
Прохождение медосмотра за счет работодателя;
Комфортные условия проживания поблизости от места работы - 4500 крон/месяц;
Развоз сотрудников до места работы корпоративным автобусом;
Бесплатное двухразовое питание каждую рабочую смену;
Рабочая форма за счет работодателя;
Алексей
bimberin.aleksei@cea.cz
+420775265842