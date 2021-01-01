Требуются работники на колбасный завод LE&KO

Тип занятости Полный день Профессия Скорняк Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 32 000 CZK

Описание Требуются мужчины и женщины на колбасный завод!

По польским визам и биометрии не принимаем!!!

Колбасный завод LE&CO – завод конвейерного типа. Обязанности отличается в зависимости от того в каком цехе вы будете работать. Заработная плата также варьируется от степени сложности трудового процесса в каждом отдельно взятом цеху:

• Цех нарезки и упаковки готового изделия (для женщин) – 120-125 крон/час;

• Цех разделки мяса (для мужчин) – 145-155 крон/час;

• Цех производства сырья (для мужчин) – 175-180 крон/час

Требования • От 18 до 45 лет;

• Знание хотя бы одного из перечисленных языков – украинский, русский, чешский;

• Официальное пребывание в Чешской Республике с разрешением осуществления трудовой деятельности (наличие чешской рабочей визы или гражданства ЕС);

• Хорошее физическое состояние и общее самочувствие, отсутствие медицинских противопоказаний к физическому труду;