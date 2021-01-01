Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.96
USD
21.7
RUB
0.29
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 7 °C
_____________cea
Česko-Evropská Agentura

Требуются работники на колбасный завод LE&KO

Размещено 08 апреля 15:25
Тип занятости
Полный день
Профессия
Скорняк
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
32 000 CZK
Описание

Требуются мужчины и женщины на колбасный завод!
По польским визам и биометрии не принимаем!!!
Колбасный завод LE&CO – завод конвейерного типа. Обязанности отличается в зависимости от того в каком цехе вы будете работать. Заработная плата также варьируется от степени сложности трудового процесса в каждом отдельно взятом цеху:
• Цех нарезки и упаковки готового изделия (для женщин) – 120-125 крон/час;
• Цех разделки мяса (для мужчин) – 145-155 крон/час;
• Цех производства сырья (для мужчин) – 175-180 крон/час

Требования

• От 18 до 45 лет;
• Знание хотя бы одного из перечисленных языков – украинский, русский, чешский;
• Официальное пребывание в Чешской Республике с разрешением осуществления трудовой деятельности (наличие чешской рабочей визы или гражданства ЕС);
• Хорошее физическое состояние и общее самочувствие, отсутствие медицинских противопоказаний к физическому труду;

Условия

 Стабильная и справедливая выплата заработной платы (1 раз в месяц);
 Регулярная выплата авансов – 1000 крон в неделю;
 Полный соц. пакет, официальное трудоустройство, оплата социального и медицинского страхования;
 Прохождение медосмотра за счет работодателя;
 Комфортные условия проживания поблизости от места работы - 4500 крон/месяц;
 Развоз сотрудников до места работы корпоративным автобусом;
 Бесплатное двухразовое питание каждую рабочую смену;
 Рабочая форма за счет работодателя;

Контакты:

Алексей

bimberin.aleksei@cea.cz

+420775265842



Мобильная версия