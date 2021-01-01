Требуются мужчины и женщины на склад в Праге

Тип занятости Полный день Профессия Рабочий склада Регион Hlavní město Praha Город Praha 9 Заработная плата 110 CZK

Описание Требуются работники (мужчины и женщины) на склад в Праге.

По польским визам и биометрии не принимаем!

Зарплата 110 крон/час + бонусы.

MALL.CZ – крупнейший продавец электронной коммерции в Центральной и Восточной Европе. Фокусируется на основных направлениях: традиционная электронная коммерция, онлайн-продажи продуктов питания.

Обязанности:

• Приемка товара, осмотр товара, контроль качества;

• Упаковка, маркировка, стикеровка, сборка заказа, работа со сканером;

• Подготовка товара к отправке, контроль качества груза.

Требования • От 18 до 45 лет;

• Знание хотя бы одного из перечисленных языков – украинский, русский, чешский;

• Официальное пребывание в Чешской Республике с разрешением осуществления трудовой деятельности (наличие чешской рабочей визы или гражданства ЕС);

• Хорошее физическое состояние и общее самочувствие, отсутствие медицинских противопоказаний к физическому труду;