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Крановщик (машинист) башенных кранов
technicorp
Praha 1
Крановщик (машинист) башенных кранов
technicorp
Praha 1

Крановщик

Размещено 09 апреля 12:22
Тип занятости
Полный день
Профессия
Крановщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Profidomov
Описание

Требуются крановщики башенного крана, для работы на строительных площадках в  Праге а так же за ее пределами. Во время работы за Прагой, жилье оплачивается.

Требования:

-Наличие  чешской визы или паспорта ЕС

Условия:

-Зарплата от 160крон час с опытом работы.
-Возможность устроится без опыта работы, пройдя обучение и получив удостоверение крановщика( без опыта работы от 130 крон в час с дальнейшим повышением)
-Официальное трудоустройство.

За деталями можете обращаться за номером телефона +420774145981 (вайбер, телеграм )

Контакты:

Александр Варава

svt.oleksandr@gmail.com

+420774145981



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