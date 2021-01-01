Описание

Требуются крановщики башенного крана, для работы на строительных площадках в Праге а так же за ее пределами. Во время работы за Прагой, жилье оплачивается.

Требования:

-Наличие чешской визы или паспорта ЕС

Условия:

-Зарплата от 160крон час с опытом работы.

-Возможность устроится без опыта работы, пройдя обучение и получив удостоверение крановщика( без опыта работы от 130 крон в час с дальнейшим повышением)

-Официальное трудоустройство.

За деталями можете обращаться за номером телефона +420774145981 (вайбер, телеграм )