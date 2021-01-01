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HR МЕНЕДЖЕР

Размещено 12 апреля 14:29
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по персоналу, Менеджер по развитию
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 6
Заработная плата
не указана
Компания
CHEVAS Stav s.r.o.
Описание

Мы предлагаем:
• официальное трудоустройство
• обучение и повышение квалификации
• работу в дружном, высокопрофессиональном коллективе
• комфортное рабочее пространство
• высокую заработную плату
• возможность карьерного роста
• рабочий телефон, ноутбук, карта мульти спорт и другие бонусы

Обязанности:
• подбор персонала и проведение интервью
• трудоустройство и вся сопутствующая документация
• учет рабочего времени
• ведение первичной бухгалтерии по заработным платам
• адаптация персонала
• взаимодействие с гос. учреждениями

Требования:
• свободное владение чешским языком
• опыт работы на подобной должности от года
• знание немецкого и английского языков приветствуется
• коммуникабельность, умение находить подход к любому работнику, быстрая адаптация к обстоятельствам, стрессоустойчивость
• креативный подход к решению задач и достижению целей
• высшее образование

Отправляйте резюме на почту - hr@chevas-stav.eu
Дополнительная информация +420 603 355 731 (Viber, WhatsApp, Telegram), Иванна

Контакты:

Иванна

hr@chevas-stav.eu

603355731



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