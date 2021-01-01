HR МЕНЕДЖЕР

Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по персоналу, Менеджер по развитию

Описание

Мы предлагаем:

• официальное трудоустройство

• обучение и повышение квалификации

• работу в дружном, высокопрофессиональном коллективе

• комфортное рабочее пространство

• высокую заработную плату

• возможность карьерного роста

• рабочий телефон, ноутбук, карта мульти спорт и другие бонусы

Обязанности:

• подбор персонала и проведение интервью

• трудоустройство и вся сопутствующая документация

• учет рабочего времени

• ведение первичной бухгалтерии по заработным платам

• адаптация персонала

• взаимодействие с гос. учреждениями

Требования:

• свободное владение чешским языком

• опыт работы на подобной должности от года

• знание немецкого и английского языков приветствуется

• коммуникабельность, умение находить подход к любому работнику, быстрая адаптация к обстоятельствам, стрессоустойчивость

• креативный подход к решению задач и достижению целей

• высшее образование

Отправляйте резюме на почту - hr@chevas-stav.eu

Дополнительная информация +420 603 355 731 (Viber, WhatsApp, Telegram), Иванна