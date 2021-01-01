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Fincorp Global

Менеджер по аквизиции

Размещено 13 апреля 14:59
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

В акционерное общество FINCORP Global ищем менеджера по аквизиции.
У вас есть опыт в аквизиции и аналитический склад ума, вашей основной работой будет:
* активный поиск интересных проектов в Праге и ее окрестностях
* работа с гос заказами, строительными заказами
* работа в программе E-ZAK
* девелоперские проекты
* обработка экономических расчетов и финансовых предложений
* подготовка и контроль всех документов для утверждения новых аквизиций
* подготовка отчетов и сопутствующая административная деятельность
* вы должны быть в курсе ситуации на рынке недвижимости

Требования

* минимальное среднее образование, экономическое или строительное
* хорошее знание пражского рынка недвижимости
* водительские права (не является условием)
* очень хорошее знание русского и чешского языка
* Знание MS Office
* ориентация в калькуляциях проектов, преимуществом

Условия

Отличная транспортная доступность -офис в центре Праги, привлекательная бонусная програма и дружный коллектив.

Контакты:

Анисимова Яна

info@fincorpglobal.cz



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