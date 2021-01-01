Менеджер по аквизиции

Описание

В акционерное общество FINCORP Global ищем менеджера по аквизиции.

У вас есть опыт в аквизиции и аналитический склад ума, вашей основной работой будет:

* активный поиск интересных проектов в Праге и ее окрестностях

* работа с гос заказами, строительными заказами

* работа в программе E-ZAK

* девелоперские проекты

* обработка экономических расчетов и финансовых предложений

* подготовка и контроль всех документов для утверждения новых аквизиций

* подготовка отчетов и сопутствующая административная деятельность

* вы должны быть в курсе ситуации на рынке недвижимости