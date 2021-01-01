Описание

Срочно !!! - сантехников на объекты в Берлине.

Сейчас на один из объектов ищем группу сантехников: полный монтаж водопровода и канализации с установкой опорных модулей и душевых элементов в жилых домах. Предлагаем 4600 евро. В день можно делать несколько помещений в зависимости от опыта. Общее количество квартир приблизительно - 20.

На другой объект нужно в квартире в новостройке: установить унитаз, смеситель для раковины, смеситель для душа и стеклянную стену. Есть 16 квартир. Оплата 2400 евро.

Требования:

• чтение с планов

• ручные инструменты для работы

• рабочая одежда

Необходим паспорт ЕС, или официальное разрешение на работу в Германии, знание немецкого на уровне решения рабочих вопросов.

Информация по телефону +420 603 355 731 (Whats App, Viber, Telegram) с 10.00 до 17.00 в остальное время пожалуйста пишите сообщения. Также можете писать на почту - hr@chevas-stav.eu

Наш сайт https://www.chevas-stav.eu/