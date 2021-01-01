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Praha 1

Менеджер по продажам

Размещено 20 апреля 13:36
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Менеджер по продажам со знанием русского языка
Международная компания (основаная в Праге в 2007 году) примет в свою молодую и успешную команду менеджера по продажам со знанием русского языка.
Место работы: Praha – Nové Město.
График работы:с 09:00 до 17:30.
Языки: грамотный устный и письменный русский, английский и чесшкий являются большим преимуществом.
Требование: высшее образование, коммуникабельность. ответсвенность, стрессоустойчивость.
Бенефиты: комиссия от продаж, молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги, обучение, достойный уровень заработной платы.

Контакты:

Колесник Евгений

cv@msmacademy.eu



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