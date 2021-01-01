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Сантехник

Размещено Вчера 11:45
Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик, Сантехник, Сварщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
150 CZK
Компания
CHEVAS Stav s.r.o.
Описание

Ищем сантехников в Праге
Описание работы:
• резка, гибка и сварка труб до необходимых размеров, монтаж, демонтаж и ремонт трубопроводов водопровода, газопровода, канализации - монтаж и подключение к внутренним разводкам (умывальники, ванны, раковины, унитазы и др.), знание системы установление теплых полов.
Мы требуем:
• практику в сфере сантехники
• независимость, ответственность
• выгодой Ваше желание работать в Германии
Мы предлагаем:
• работу в стабильной и сильной международной компании
• оформление сотрудничества на HPP, DPP, DPČ/ OSVČ
• заработная плата, соответствующая стажу 32 000–36 000 крон или сдельная
• возможность работать в разных странах EU (Германия, Австрия…)
• в странах EU заработная плата от 50 000 крон и выше.

Для получения дополнительной информации звоните: +420 603 355731 (Whats App, Viber, Telegram) с 09:00 до 17:00, или свяжитесь с нами по электронной почте по адресу hr@chevas-stav.eu
Наш сайт https://www.chevas-stav.eu/

Контакты:

Иванна

hr@chevas-stav.eu

603355731



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